Mijačić: Rezultati izbora daju kredibilitet da se vrši pritisak za povratak Srba u institucije

Koordinator Radne grupe za poglavlje 35 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) Dragiša Mijačić ocenio je da rezultati lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji u srpskim sredinama daju kredibilitet da se vrši pritisak na vlasti u Prištini kako bi se omogučio povratak pripadnika policije i pravosuđa u te institucije, koje su napustili pre tri godine.

„To svakako neće biti jednostavno, puno će zavisiti od toga ko će formirati novu Vladu Kosova, ali ne sme se odustajati od tog cilja“, rekao je Mijačić za današnje izdanje lista Nova.

Prema njegovim rečima, izbori su nesumnjivo pokazali da je stranka Srpska lista najznačajniji politički subjekt među Srbima sa Kosova i Metohije, koji su im dali mandat da u naredne četiri godine rade na unapređenju kvaliteta života u srpskim sredinama.

„Sa funkcijom dolazi odgovornost i dužnost da se radi na povratku Srba u institucije. Gradonačelnici na severu će imati puno izazova u rešavanju štetnih posledica koje su nastale napuštanjem institucija i ponašanjem prethodnih gradonačelnika. Pre svega je bitno naći načina da se u opštine vrate uposlenici od čijeg rada zavisi funkcionisanje lokalne administracije“, naveo je Mijačić.

On je, kako prenosi Nova, uoči izbora kazao i da se tim izborima u institucije ne vraćaju Srbi, već „oni predstavnici koji su ih odatle isterali“, odnosno da isti oni politički lideri koji su tražili od Srba da napuste institucije, sada traže podršku naroda da se vrate u njih.

„To ne znači da će se vratiti ti ljudi koji su radili u institucijama. Da bi se oni vratili, potrebna je dozvola Ministarstva za lokalnu samoupravu i Ministarstva finansija“, kazao je tada Mijačić.

(Beta)

