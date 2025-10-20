Mijatović (ZLF): Ministarstvo zdravlja ne brine o građanima, godinama nema zakona o transplantaciji

Poslanica Marina Mijatović iz Zeleno-levog fronta (ZLF) optužila je Ministarstvo zdravlja da ne brine o građanima pošto nije usvojilo zakon o presađivanju organa, iako je Ustavni sud naložio da se to učini.

Ona je u Skupštini Srbije kazala da ljudi čiji je život ugrožen nemaju mogućnost da dobiju zdravstvenu zaštitu i da je korupcija u zdravstvu veoma visoka.

„Liste čekanja su još uvek duge, građani ne znaju svoja prava, a zdravstvene ustanove to zloupotrebljavaju“, kazala je Mijatović.

Ona je kritikovala i način na koji se upravlja medicinskim otpadom i ocenila da su trenutna rešenja neefikasna.

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov kazala je da se intenzivno radi na donošenju novog pravilnika čiji je cilj smanjenje količine medicinskog otpada.

Petar Bošković iz stranke Srbija centar (SRCE), komentarišući sporazume o saradnji u oblasti odbrane koji su na skupštinskom dnevnom redu, kazao je da vlast treba da vodi računa o tome da su takvi ugovori obavezujući i da je neophodno ozbiljno ih shvatiti.

Po njegovim rečima, Srbija je i sa Moldavijom imala sličan sporazum pa je u Loznici postojao paravojni ruski kamp za obuku Moldavaca i Rumuna.

On je ocenio da je sramotno što se to desilo i da je Bezbedno-informativna agencija (BIA) napravila velike propuste u tom slučaju.

Aleksandar Mirković iz Srpske napredne stranke (SNS) rekao je da će Boškovićeve „dobronamerne savete“ razmotriti te dodao da Srbija neće dozvoliti da se vojska svede na lovačko društvo optužujući predstavnike stranke SRCE da je takva situacija bila u odbrambenom sistemu kada su oni vodili Srbiju.

(Beta)

