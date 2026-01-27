Mijatović (ZLF): Vlast želi da poveća kontrolu nad pravosuđem, novi zakoni nisu dobri za građane

Ona je u Skupštini Srbije kazala da izmene koje predlaže vlast neće doprineti efikasnosti rada javnih tužilaca.
„Zakonodavac želi da uspostavi kontrolu nad svim sudovima i tužiocima (…) Imamo predlog da se posebnom javnom tužiocu smanje ovlašćenja i da on odgovara za rad glavnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva. Namera je da se smanje upravljačke mogućnosti i samostalnost“, rekla je Mijatović.
Poslanik Branko Lukić iz stranke „Mi – Snaga naroda“ kazao je da vlast ignoriše negativno mišljenje Visokog saveta sudstva (VSS) o predlozima pravosudnih zakona i da nije uključila stručnu javnost u raspravu o važnim propisima.
Po njegovim rečima, proces treba obustaviti pošto „Ministarstvo pravde i Vlada Srbije nisu sačinili nijedan od sistemskih zakona“.
Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Aleksandar Ivanović ocenio je da predložene izmene zakona o pravosuđu imaju za cilj da „odbrane SNS, ruše pravni poredak i jačaju lojaliste“.
Skupštinska sednica na kojoj se raspravlja o 25 tačaka, među kojima je pet pravosudnih zakona, nastavljena je danas nešto posle 10 časova.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com