Mijatović (ZLF): Vlast želi da poveća kontrolu nad pravosuđem, novi zakoni nisu dobri za građane

Poslanica Marina Mijatović iz Zeleno-levog fronta (ZLF) izjavila je da setom novih pravosudnih zakona, koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, vlast želi da poveća kontrolu nad pravosuđem i da ta zakonska rešenja neće biti dobra za građane.

Ona je u Skupštini Srbije kazala da izmene koje predlaže vlast neće doprineti efikasnosti rada javnih tužilaca.

„Zakonodavac želi da uspostavi kontrolu nad svim sudovima i tužiocima (…) Imamo predlog da se posebnom javnom tužiocu smanje ovlašćenja i da on odgovara za rad glavnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva. Namera je da se smanje upravljačke mogućnosti i samostalnost“, rekla je Mijatović.

Poslanik Branko Lukić iz stranke „Mi – Snaga naroda“ kazao je da vlast ignoriše negativno mišljenje Visokog saveta sudstva (VSS) o predlozima pravosudnih zakona i da nije uključila stručnu javnost u raspravu o važnim propisima.

Po njegovim rečima, proces treba obustaviti pošto „Ministarstvo pravde i Vlada Srbije nisu sačinili nijedan od sistemskih zakona“.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Aleksandar Ivanović ocenio je da predložene izmene zakona o pravosuđu imaju za cilj da „odbrane SNS, ruše pravni poredak i jačaju lojaliste“.

Skupštinska sednica na kojoj se raspravlja o 25 tačaka, među kojima je pet pravosudnih zakona, nastavljena je danas nešto posle 10 časova.

(Beta)

