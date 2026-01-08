Mila Popović (SSP): Silovao muškarca, sad čuva Ćacilend

„Miroslav Suvalj iz Sombora – 15 godina zatvora, osuđen za više krivičnih dela, uključujući silovanje muškarca, koji je juče objasnio da čuva Srbiju od ‘ološa’ je još u novembru pretio iz Ćacilenda. Kada Aleksandar Vučić kaže da je Ćacilend ‘klica slobode’, misli na slobodno iživljavanje kriminalaca nad građanima. Zato je i ostavio deo u Pionirskom parku. To je kadar na koji se režim oslanja. To je njihova poslednja linija odbrane“, navela je Popović na društvenoj mreži „X“.
Beograđanima i dalje nije dozvoljen prilaz Pionirskom parku, u kome se nalazi više šatora.
Park je ograđen visokom metalnom ogradom, a osobe koje se predstavljaju da su pripadnici privatnog obezbeđenja nikom ne dozvoljavaju ulaz.
Njih čuvaju pripadnici policije.
(Beta)
