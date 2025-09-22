Milan Čanak: MUP me proglasio bezbednosnom pretnjom, to je direktna pretnja po moj život

Aktivista iz Novog Sada Milan Čanak izjavio je sinoć da ima pouzdane informacije da ga je MUP Srbije proglasio osobom koja je „opasna po bezbednost sebe i okoline“.

„Imamo informaciju iz vrha MUP-a da mi je rađena bezbednosna provera od strane Policijske uprave Novi Sad. Prvo je utvrđeno da nema bezbednosnih smetnji, odnosno da je provera pozitivna. Potom je na doradu vraćena po nečijem naređenju i sada odjednom ja postajem bezbednosna smetnja. U dokumentu doslovno piše: ‘Da svojim navikama i ponašanjem mogu predstavljati opasnost za sebe i okolinu'“, rekao je Milan Čanak novinarima u Novom Sadu.

Dodao je da ne može da shvati o čemu se radi, jer nikada nije bio osuđivan niti se protiv njega vodi bilo kakav postupak.

„Sada očekujem da mi oduzmu moje legalno oružje za ličnu bezbednost, koje posedujem uz sve dozvole i (koje) nikada nisam zloupotrebio“, naveo je Milan Čanak.

On je podsetio je da mu je, kada ga je policija privela uoči građanskog protesta za Vidovdan, 28. juna, oduzet pancir, koji je takođe legalno posedovao.

Prema njegovim rečima, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić mu je „lično crtao metu na čelu“ time što je rekao da je on navodno „predvodio teroristički napad na policiju“ tokom protesta ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

„Ako sam predvodio napad na policiju zašto nisam uhapšen?“, upitao je Milan Čanak.

Dodao je da je sve što mu se dešava shvatio kao „direktnu pretnju po život“ i naveo da „režim slične pretnje sve češće upućuje upravo mladim aktivistima i studentima, poput pretnje koja je izrečena studentu Pavlu Cicvariću“.

„Ako se išta desi meni i mojoj porodici za to će biti isključivo odgovorni Aleksandar Vučić i Ivica Dačić“, smatra Čanak.

Milan Čanak je sin profesorke u gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ i članice Pokreta slobodnih građana Marije Vasić, koja se nalazila prvo u zatvorskom, a i dalje jeste u kućnom pritvoru, od 14. marta ove godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com