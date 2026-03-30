Milan Krkobabić (PUPS): Lokalni izbori – jasan odgovor pristojne Srbije

Lider Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić ocenio je da je pobeda liste "Aleksandar Vučić – Srbija, naša porodica!" u svim lokalnim samoupravama gde su juče održani izbori "jasan odgovor pristojne Srbije" na "sve nedaće kojima smo bili izloženi u prethodnom periodu".

On je u saopštenju čestitao rezultat predsedniku Vučiću, vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci i ostalim koalicionim partnerima.

„Pritom, to je i pružena ruka svima kojima je mir, teritorijalni integritet i boljitak svih građana Srbije nasušni imperativ. PUPS je bila aktivni deo liste ‘Aleksandar Vučić – Srbija, naša porodica’, nastojeći da u potpunosti svoja programska načela približi svim građanima u mestima gde su izbori održani“, naveo je Krkobabić u pisanoj izjavi.

Lokalni izbori u deset mesta održani su u nedelju, 29. marta.

Građani su birali lokalne parlamente u gradu Boru, opštinama Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i u užičkoj gradskoj opštini Sevojno.

(Beta)

