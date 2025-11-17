Milan St. Protić: Vlast trguje Generalštabom da bi odobrovoljila Trampa zbog sankcija NIS-u

Istoričar i bivši ambasador Milan St. Protić ocenio je danas da vlast u Srbiji želi da ustupi Generalštab američkom preduzetniku Džaredu Kušneru kako bi odobrovoljila administraciju predsednika SAD Donalda Trampa i rešila situaciju u kojoj se našla kompanija Naftna industrija Srbije (NIS) zbog sankcija.

On je u intervjuu za dnevni list Nova kritikovao taj potez vlasti i ocenio da neće dati željene rezultate.

„Vučić i ljudi oko njega uobražavaju da će se ovakvim poklonima odobrovoljiti Trampova administracija i da će im pogledati kroz prste u pogledu sankcija NIS. Zato se toliko žurilo. Trebalo je navrat-nanos rešiti sve postojeće probleme, prekršiti svaki zakon, na silu smandrljati celu tu rabotu i darovati Generalštab predsedniku SAD“, kazao je Protić.

Po njegovim rečima, spoljna politika koju Srbija vodi je pogrešna, a zemlja „nikad nije bila uniženija“.

„Predsednik Srbije ide unaokolo i bogoradi na sve strane. Preporučuje se, nutka se, pristaje na svaku niskost ne bi li za sebe obezbedio podršku velikih sila“, naveo je istoričar.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su leks specijalis za Generalštab početkom novembra, a opozicija je tražila povlačenje tog zakona tvrdeći da nije u redu da na tom mestu Trampov zet Kušner gradi hotel pošto je taj objekat spomenik kulture.

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović rekla je u subotu da SAD, koje su uvele sankcije NIS zbog većinskog ruskog vlasništva, nisu odobrili toj kompaniji „ni dan da može da nastavi da radi“. Na sednici Vlade rekla je u nedelju da je jasna poruka iz SAD da mora doći do trajne promene vlasništva, odnosno izlazak ruskih akcionara iz NIS-a i da je rok „tri meseca da se ta transakcija završi“.

(Beta)

