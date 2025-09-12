Milanović: Hrvatska je u minusu, bez novca EU bi bila u bunaru

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da Hrvatska „živi na dug“, da je „u minusu“ i da bi bez novca Evropske unije „bila u bunaru“.

„Imali smo nekoliko godina pozitivan platni bilans, sad smo opet u minusu. I ne vidim izlaz iz toga uz ovakvu politiku. Da nema evropskih doznaka, ta rupa bi bila još veća“, rekao je Milanović na svečanoj sednici povodom Dana grada Ogulina, prenela je u saopštenju njegova pres služba.

On je upozorio da Hrvatska danas „živi na dug“.

„U minusu smo, a bez evropskog novca smo u bunaru. A evropski novac će dolaziti još samo neko vreme. Evropska unija nije Amerika, ne može štampati evre kako joj padne na pamet“, dodao je Milanović.

On je upozorio da novac iz EU neće doprineti konkurentnosti i snazi hrvatske ekonomije, jer se taj novac ulaže uglavnom u nadgradnju, a ne u proizvodnju.

„Skoro ništa od onoga što se finansira iz EU fondova ne stvara novac. Ali, otvorili smo potpuno svoje granice, stranci rade šta hoće, proizvode šta hoće, prodaju nam šta hoće bez ikakvih ograničenja. To je upozorenje da smo u teškoj konkurentskoj utakmici i ako se sutra posvađamo, doći će neko i naplatiti nam dugove“, ocenio je hrvatski predsednik.

Zbog toga je, dodao je on, važno biti strog prema finansijama, da se pokrije da ništa ne fali, ali da se ne živi na dug bez razmišljanja o tome kako će on biti vraćen.

Milanović je u govoru odbacio ideju o pretvaranju Evropske unije u „nad-državu“ ocenivši da je EU nije carstvo, već društvo nacionalnih država, od kojih svaka ima svoje posebnosti.

On je dodao da posle godina hrvatskog članstva vidi da je smisao članstva pomoć, finansijsko olakšanje života, trgovina, razmenena ideje i život u Evropi bez granica iako je, dodao je, i život bez granica samo naoko savršen, jer ima svoje izazove i probleme.

Milanović je naglasio da je za razliku od EU, Hrvatska u NATO „zbog iskustava prošlog rata, zbog agresora, zbog Beograda“, ali „ne zato da idemo u ratove i ne zato da generišemo snage s ciljem da idemo u ratove“.

(Beta)

