Milanović i Plenković pravoslavnim vernicima čestitali Božić

„Više od svega danas su nam potrebni mir i sigurnost. Samo u takvim okolnostima moguće je graditi stabilno, pravedno i tolerantno društvo u kojem će svi hrvatski ljudi moći bolje da žive, a sva naša deca imati sigurnu budućnost“, napisao je u čestitki predsednik Hrvatske Zoran Milanović.

On je rekao da je Hrvatska „dokazala da može da bude zajednički dom ljudima različitih verskih, nacionalnih i kulturnih identiteta“ i dodao da je to vrednost koja odlikuje napredne, civilizovane i uređene države.

„Da bi Hrvatska takva ostala tu vrednost moramo stalno čuvati i ne dopustiti da se iko u Hrvatskoj oseća manje vredan ili nejednak. Zato pozivam da i predstojeći praznik iskoristimo da bismo svojim susedima, prijateljima i sugrađanima pravoslavne vere pokazali poštovanje i prihvatanje i tako ponovno dokazali da je Hrvatska domovina svima koji je smatraju svojim domom. Uveren da svi zajedno, ponajpre kao pojedinci a onda i institucije, možemo nastaviti graditi Hrvatsku kao sigurno i tolerantno društvo različitosti, još jednom čestitam Božić svim pravoslavnim vernicima uz tradicionalni pozdrav – Mir Božji, Hristos se rodi”, napisao je Milanović.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković u čestitki je istakao da je i ovaj praznik prilika da se pošalju poruke mira, solidarnosti, međusobnog uvažavanja i tolerancije.

„U današnjem vremenu kada je svet suočen s brojnim izazovima, važnije je nego ikada negovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske“, naveo je Plenković.

On je poželeo pravoslavnim vernicima radostan i blagoslovljen Božić uz tradicionalni pozdrav „Mir Božji, Hristos se rodi!“.

