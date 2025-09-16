Milanović: Izrael je odgovoran za bestijalne ratne zločine

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović ponovio je danas da Palestinci imaju pravo na svoju državu i da je Izrael odgovoran za „bestijalne ratne zločine“.

„Izrael i njegovo vodstvo su itekako odgovorni za bestijalne ratne zločine koje ciljano, smišljeno i planski sprovode u Gazi“, napisao je Milanović na Fejsbuku.

On je rekao da je još 2023, nakon irskog premijera, bio prvi koji je rekao da je Izrael počeo raditi grozne stvari i da „više neće imati njegovu toleranciju i simpatiju“.

„Vidite gde smo došli“, dodao je predsednik.

Milanović je ponovio da Hrvatska treba da prizna Palestinu i da o tome treba da odluči Hrvatski sabor, a ne Vlada koja to treba da predloži.

Pre nekoliko dana bilo je glasanje u UN gde je „Hrvatska konačno, od pozicije da smo protiv prekida vatre pre dve godine, došla do toga da shvatamo i prihvatamo da je rešenje s dve države jedino normalno rešenje“, rekao je Milanović.

Predsednik Hrvatske je danas komentarisao izjavu premijera Španije Pedra Sančesa da sportistima iz Izraela i Rusije treba zabraniti učešće na sportskim takmičenjima.

Milanović je novinarima u Zagrebu posle ssastanka s predsednicom Švajcarskd Karin Keler-Zuter rekao da bi isključenje sportista bilo pogrešan pristup i da sportiste ne treba kažnjavati na takav način, iako, kako je dodao, „i među njima ima svakakvih ljudi“.

Predsednik Milanović i premijer Hrvatske Andrej Plenković koji su iz različitih političkih stranaka, imaju različite stavove o mnogim pitanjima, a ne slažu se ni u politici prema Izraelu i Palestini.

Milanović je nedavno kritikovao Vladu zbog dolaska ministra spoljnih poslova Izraela u Zagreb i ocenio da time Vlada daje podršku politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina. Milanović se u Zagrebu nije sastao s izraelskim ministrom.

Predsednik Hrvatske je u više navrata oštro kritikovao izrelsku vlast i založio se za priznanje Palestine, dok su iz Vlade poručili da se zalažu za „dvodržavno rešenje kao rezultat dijaloga i mirovnog procesa“.

(Beta)

