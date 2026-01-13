Milanović o Rafalima: Preko hrvatskih leđa se sprovodi projekat privlačenja Srbije na Zapad

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas, povodom prodaje francuskih borbenih aviona Rafala Srbiji, da se preko hrvatskih leđa i na štetu hrvatskih nacionalnih interesa provodi projekt privlačenja Srbije na Zapad.

On je ponovo oštro kritikovao premijera Andreja Plenkovića upitavši ga u saopštenju za javnost „zna li uopšte šta su sve ‘strateški partneri’ Hrvatske zapravo prodali Srbiji i ako zna, šta čini po tom pitanju“.

Milanović je poslednjih meseci nekoliko puta rekao da je Francuska Hrvatskoj „uvalila polovne Rafale“, a Srbiji prodaje nove zbog čega sada Hrvatska „mora da kupuje novu opremu“.

On je ocenio da saveznici „to ne rade“.

U novoj objavi Milanović se referirao na izjavu delegiranog francuskog ministra za Evropu Benjamina Hadada koji je, dodao je Milanović, napokon objasnio „zašto je Francuska prodala Srbiji moderniji i napredniji model Rafala i, što je još važnije, koju ulogu je u tome namenila Hrvatskoj“.

Francuski ministar je rekao Večernjem listu da „Francuska, Hrvatska i ostali partneri u Evropskoj uniji i NATO-u dele strateški interes da se regija, a posebno Srbija, postupno oslobađa zavisnosti o Rusiji i jača svoje veze sa zapadnim državama“.

„Hrvatska u tom kontekstu ima korisnu ulogu, na primer, osiguravanjem alternativnih pravaca snabdevanja naftom i gasom za svoje susede, uključujući Srbiju. Nabavka odbrambene opreme iz Francuske ili drugih zapadnih država, poput SAD, za zemlje van NATO-a sledi istu logiku“, rekao je nedavno ministar koji se juče u Zagrebu sastao s Plenkovićem.

Milanović je naglasio da je „francuski ministar zapravo potvrdio da se preko hrvatskih leđa i na štetu hrvatskih nacionalnih interesa provodi projekt privlačenja Srbije na Zapad“.

„Francuski je interes da proda svoje avione svakome ko želi da ih kupi, pri tome da zaradi i proširi krug svojih ‘strateških partnera’. Očekivan je i interes Srbije da kupi što modernije avione i ostvari što bolju saradnju s Francuskom. Ključno je pitanje šta je u svemu tome interes Hrvatske“, upitao je Milanović u saopštenju koje je objavio i na Fejsbuku.

Hrvatski predsednik je ocenio da je „sada sigurno“ da hrvatska Vlada prilikom ugovaranja i kupovine francuskih Rafala nije „ni na koji način zaštitila hrvatske interese“, kao i da joj je „bilo svejedno“ hoće li Francuska iste ili čak naprednije modele prodati nekom od suseda Hrvatske van NATO.

„A da se baš to dogodilo, da je Francuska s našim susedima ugovorila prodaju naprednijeg modela aviona, potvrđuje i hitna nadogradnja hrvatskih Rafala koja se sprovodi ni godinu dana nakon što su isporučeni“, napisao je predsednik.

„U svakom slučaju, Hrvatska nije smela da bude svedena tek na ‘korisnu ulogu’ privlačenja Srbije na Zapad, ulogu koju je Hrvatskoj namenila Francuska, a očito prihvatila hrvatska Vlada“, naglasio je Milanović.

Predsednik Hrvatske naveo je da je Vlada postupila „potpuno amaterski i neodgovorno“ ako nije znala ni pitala za buduće francuske planove oko Rafala, a ako je znala da će moderniji biti prodati Srbiji, postupila je „podanički i na štetu hrvatskih nacionalnih i bezbednosnih interesa“.

On je naveo i da je hrvatska Vlada ugovorila i kupovinu 18 francuskih samohodnih haubica Cezar MK2, i postavio pitanje da li je Plenković tražio od Francuske, kao hrvatskog „strateškog partnera“, da iste ili čak naprednije haubice ne prodaje državama iz susedstva koje nisu članice NATO.

„Primer kupovine francuskih Rafala pokazao je da svaka država vodi računa pre svega o svom interesu, pa i zaradi. Zato pozivam predsednika Vlade Andreja Plenkovića, koji se sam postavio na čelo Međuresorne komisije za razvoj i jačanje odbrambenih sposobnosti i odbrambene industrije u Hrvatskoj, da konačno prestane da sluša diktate i da počne da vodi računa prvenstveno o hrvatskim interesima i uslovljava kupovinu vojne opreme učešćem u proizvodnji i održavanju iste kao što to čine sve druge države NATO i Evropske unije“, napisao je Milanović, koji je i vrhovni komandat vojske.

On je kao primer koji potvrđuje da je to moguće naveo kupovinu nemačkih tenkova Leopard, prilikom čega su, dodao je, države kupci u proizvodnju i održavanje tih tenkova ugradili i nacionalne industrije.

„Hrvatska opet nije“, zaključio je Milanović.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković, ujedno i predsednik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice, više puta je odbacio Milanovićeve kritike u vezi sa kupovinom polovnih Rafala.

Plenković je tvrdio da su oni nabavljeni u transparentnom procesu i da Rafali koji su prodati Srbiji nisu na istom nivou opremljenosti kao su avioni koje imaju saveznici u NATO.

Slično je nekoliko puta rekao i ministar odbrane Ivan Anušić, koji je naveo da Hrvatska kao članica NATO „ima pristup sistemima i sposobnostima koje Srbija na tim avionima neće imati“, kao i da će Srbija dobiti Rafale tek za nekoliko godina.

Premijer i predsednik Hrvatske dolaze iz različitih političkih opcija i već godinama imaju izrazito narušene međusobne odnose, iako po ustavu Hrvatske vlada i predsednik zajedno rade na odbrane i spoljnoj politici zemlje.

(Beta)

