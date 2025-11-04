Milanović osudio napad u Splitu na učesnike kulturne manifestacije srpske nacionalne manjine

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović je osudio to što su u Splitu huligani u ponedeljak uveče sprečili održavanje kulturne manifestacije srpske nacionalne manjine i ocenio da je to „očajno i sramotno“ i da kažnjavanje počinilaca.

„Jadno, mizerno, to treba kazniti, to je kažnjivo delo“, rekao je Milanović novinarima u Zagrebu komentarišući sinoćnji incident u Splitu.

On je dodao da je „jadno, jer su usped Splita napali ljude koji se nemaju čime braniti“.

„Ja bih odvojio mlade, za njih ima nade, ali to je kažnjivo delo i za to treba odgovarati. Ali, ima među njima vucibatina mojih godina, to treba locirati, izručiti i presuditi, HDZ-ovci znaju kako se to radi. Da im ne padne na pamet da to više rade“, istakao je Milanović, prenela je u saopštenju njegova pres služba.

Predsednik Hrvatske je dodao da napadačima ne treba davati previše publiciteta, jer za time žude.

On je ponovio da je to „očajan događaj“ i da odgovorni za to treba da odgovaraju.

„Kao društvo moramo da vidimo šta su nam agende, šta nam je delovanje i šta želimo da postignemo? Želimo postići normalno društvo u kojem neće biti straha“, naglasio je hrvatski predsednik.

Više desetina huligana, uglavnom mladih muškaraca obučenih u crnu odeću, prekinula je sinoć otvaranje Dana srpske kulture u Splitu, ali nije bilo nasilja prema učlesnicima.

Po pisanju Slobodne Dalmacije, grupa mladića pretila je organizatorima i publici, i isterala ih iz gradskih prostorija Blatine-Škrape gde je trebalo da bude Veče folklora.

Huligani su, dodaje se, uzvikivali i ustaški pozdrav „Za dom spremni!“, a okupljenima poručili da ne mogu da nastupaju jer je ovo mesec u kojem se obeležava stradanje Vukovara.

Pojedini mediji pišu da su to bili pripadnici navijačke grupe „Torcida“.

Policija traga za napadačima.

Incident je sinoć oštro osudio i premijer Andrej Plenković.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com