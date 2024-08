Milanović: Vlast u Srbiji se naoružava za fiktivni rat

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas da se vlast u Srbiji naoružava za nedelju dana fiktivnog rata koji se nikada neće desiti.

„Srbija će kupiti (francuske avione) ‘rafale’, kao što kupuje i francuske protiv-vazduhoplovne sisteme, kao i prvorazredne kineske i ruske taktičke, možda najbolje na svetu. Mi nemamo ništa od toga. Imate vlast u Srbiji koja se zapravo naoružava za nedelju dana fiktivnog rata koji nikada neće izbiti“, rekao je Milanović novinarima u Požegi.

Odgovarajući na pitanje o ugovoru Srbije s Francuske za kupovinu12 novih višenamenskih borbenih aviona „rafal“ za 2,7 milijardi evra, Milanović je kazao da se Hrvatska „jednako tako naoružava“, prenela je agencija Hina.

Hrvatski predsednik je rekao da je Srbija, kada se gleda gde je bila 1990. godine i koji je bio njen potencijal, trebalo da sada bude razvijenija od Rumunije, ali „danas je duplo nerazvijenija, a više nego duplo od Hrvatske“,.

Milanović je dodao „da su to činjenice, a sve drugo je parada“, kao i da predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću „prolazi svašta“, ali to je „njihova stvar.., to se mene, čak i nas ne tiče“.

Hrvatska je 2021. potpisala ugovor s Francuskom o kupovini 12 polovnih borbenih aviona „rafal“ za 1,13 milijardu evra. Prvih šest aviona isporučeno je Hrvatskoj u aprilu ove godine, dok se ostali očekuju početkom sledeće.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com