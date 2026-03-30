Milanović: Vučić u ovim okolnostima ne može u Hrvatsku, otkazujem sastanak Procesa Brdo-Brioni

Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je da u ovom trenutku nije moguć dolazak u Hrvatsku predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog njegovih nedavnih izjava i postupaka, i da je zato odlučio da otkaže sastanak Procesa Brdo-Brioni.

„Političke izjave i postupci predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kojima svedočimo poslednjih dana i sedmica, u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brioni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području Jugoistočne Evrope“, naveo je Milanović u pisanoj izjavi.

Milanović zbog toga smatra da u takvim okolnostima ne postoje uslovi i da nije moguć Vučićev dolazak u Hrvatsku, koja je u maju ove godine trebalo da bude domaćin Procesa Brdo-Brioni, saopštio je kabinet hrvatskog predsednika.

U saopštenju se podseća da su Hrvatska i Slovenija, kao članice Evropske unije, inicirale Proces Brdo-Broni s ciljem unapređenja međusobne saradnje i ubrzavanja procesa evropskih integracija zemalja Jugoistočne Evrope.

Kao kopredsedavajući Procesu Brdo-Brioni, Milanović je odlučio da otkaže planirani sastanak u Hrvatskoj i o tome obavestio šefove država učesnika sastanaka, navodi se.

Idući sastanak šefova država Procesa Brdo-Brioni biće održan kada se za to steknu uslovi, posle konsultacija Milanovića i predsednice Slovenije Nataše Pirc-Musar, kopredsedavajućih Procesu Brdo-Brioni, dodaje se u saopštenju.

Vučić je prethodnih meseci često bez dokaza optuživao Hrvatsku da se „brutalno meša“ u unutrašnja pitanja Srbije i da je njegovim protivnicima u Srbiji bila „glavna logistička podrška za rušenje Srbije“.

(Beta)

