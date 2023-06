Milatović: Crna Gora deli stav EU o severu Kosova, spremna da pomogne

Crnogorski predsednik Jakov Milatović izjavio je da Crna Gora snažno podržava dijalog Beograda i Prištine i da je spremna da pomogne ako se od nje zatraži pomoć.

„Snažno podržavamo dijalog Beograda i Prištine, voljni smo da pomognemo ukoliko se negde pomoć od nas traži, ali potpuna normalizacija odnosa Srbije i Kosova je zaista, čini mi se, osnova jednog stabilnog i prosperitetnog Zapadnog Balkana i mi se za to zalažemo“, rekao je Milatović u intervjuu agenciji MIA.

Rekao je da bi lično želeo i da misli da bi svi u regionu Zapadnog Balkana želeli da vide potpunu deeskalaciju sukoba i uopšte razmirica između Beograda i Prištine i istakao da je dodatno unapređenje dobrosusedskih odnosa jedan je od prioriteta spoljne politike Crne Gore.

Crna Gora, prema njegovim rečima, u potpunosti deli stav sa Evropskom unijom (EU) da je za deeskalaciju tenzija potrebno ponovo imati izbore na severu Kosova i ispuniti preduslove za formiranje Zajednice srpskih opština.

„Mislim da imamo potpuno identičan stav po ovom pitanju sa EU, da je za postizanje te deeskalacije potrebno ponovo imati izbore na severu Kosova, da treba da se ispune preduslovi vezani za formiranje Zajednice srpskih opština na severu Kosova, kao neki koraci ka daljoj deeskalaciji tenzija. Crna Gora podržava sve što tome vodi“, rekao je Milatović.

„Smatram da nam je zaista potreban prosperitetan i stabilan Zapadni Balkan kao deo EU“, naglasio je novi crnogorski predsednik u intervjuu datom na marginama Prespa foruma u Strugi.

Milatović je rekao da misli da je inicijativa „Otvoreni Balkan“ dobra stvar i za Crnu Goru i Zapadni Balkan i da može da bude dobar zamajac za evropske integracije.

„Smatram da je ovo organski proizašlo iz regiona Zapadnog Balkana, ako ga stavimo u fokus našeg evropskog puta, može biti i dobar zamajac. Naravno, o ovom pitanju za Crnu Goru će odlučivati nova vlada i novi sastav Skupštine Crne Gore, ali apriori, ako kao društvo stavimo ‘Otvoreni Balkan’ u funkciju naših evropskih integracija, mislim da je dobra stvar za Crnu Goru i Zapadni Balkan“, rekao je crnogorski predsednik.

Govoreći o novoj crnogorskoj vladi koja tek treba da bude formirana, Milatović je rekao da se nada da će biti stabilna i da njen glavni zadatak treba da bude to da Crnu Gori zajedno sa njim uvede u EU.

On je rekao da je na svima da Crna Gora dobije stabilnu vladu, koja će imati jedan važan zadatak koji se tiče povećanja životnog standarda građana, promovisanja vladavine prava i snažnijeg fokusa na evropske integracije.

„Ono što sam rekao i u kampanji za predsednika Crne Gore je da je sada ovo poslednji voz za Crnu Goru, da bi u narednih nekoliko godina, ako zaista uradimo ono što je do nas, postala punopravna članica EU. I mislim da je upravo to glavni zadatak ove naredne vlade“, rekao je on.

Koliko će nova vlada Crne Gore biti stabilna to, kako je ocenio, sasvim sigurno zavisi od mnogo stvari.

„Kao predsednik, nadam se da će ona biti stabilna i da će njena stabilnost i reformski kapacitet dalje značajno unaprediti stvari u Crnoj Gori i zajedno sa mnom u ulozi predsednika Crne Gore konačno uvesti državu u EU“, rekao je Milatović.

(Beta)

