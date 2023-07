Milatović: Crna Gora iskreno podržava dijalog Beograda i Prištine, tenzije utiču i na nas

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je danas u Beogradu da je deeskalacija tenzija na Kosovu prioritet i u Crnoj Gori.

„Važno je da se tenzije na severu Kosova stave pod kontrolu i da dođe do deeskalacije. To je prioritet na Kosovu i u Srbiji, ali i u Crnoj Gori“, rekao je on nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Pozdravio je napore Beograda da dođe do deeskalacije, dodao da je Vučić uradio dosta da do deeskalacije dođe, ali da je „za tango potrebno dvoje“.

„To sve utuiče na sve nas i zaista iskreno i prijateljski podržavamo dijalog, želimo sve najbolje i da se okonča na korist i Beograda i Prištine, ako je to moguće“, rekao je.

(Beta)

