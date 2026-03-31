Milatović: Ostvariv ambiciozni cilj da Crna Gora u 2028. postane članica EU

Crnogorski predsednik Jakov Milatović izjavio je danas u Skoplju da je ostvariv ambiciozni cilj da Crna Gora u 2028. godini postane 28. članica Evropske unije (EU).

„Znate da je Crna Gora pred sebe postavila ambiciozan cilj, ali zajedno sa našim evropskim partnerima smatramo da je to ostvarivo, a to je da postanemo 28 država članca EU u 2028. godini. Na taj način ćemo pokazati da evropska perspektiva ovog regiona nije samo san, već i realnost“, rekao je Milatović.

On je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsedicom Severne Makedonije Gordanom Siljavskom Davkovom, istišuči da Podgoroca podržava evropski put Skoplja.

„Kao predvodnica u procesu pregovora želim jasno ovde da kažem da Crna Gora snažno podržava evropski put Severne Makedonije. U nama će ova država imati velikog saveznika i punu podršku“, reao je Milatović, koji boravi u zvaničnoj poseti Skoplju.

Istakao je da Crnu Goru i Severnu Makedoniju povezuju duboka istorijska bliskost, kulturne veze, iskreno prijateljstvo, međusobno poštovanje, posvećenost vrednostima EU, miru i saradnji.

„Ovde dolazim kao prijatelj kod prijatelja. Čak bih rekao kao brat u jednu bratsku državu. Naši bilateralni odnosi već dve decenija predstavljaju primer dobrosusedske saradnje u regionu. Posebno cenimo činjenicu da je Severna Makedonija bila među prvim zemljama koje su priznale nezavisnost Crne Gore i time je postavljeni čvrst temelj za razvoj naših diplomatskih odnosa“, rekao je Milatović.

(Beta)

