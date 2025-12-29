Milenković: Vučić će čekati termin za redovne izbore što može da se desi i početkom 2028. godine

Politički konsultant Dušan Milenković izjavio je da veliki odziv građana prilikom potpisivanja podrške za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora ima ogroman politički značaj za studentski pokret, ali da neće uticati na raspisivanje izbora.

Milenković je agenciji Beta kazao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće raspisati vanredne parlamentarne izbore i da će čekati termin za raspisivanjem redovnih izbora „što može da se desi i početkom 2028. godine“.

„Jučerašnja akcija studenata predstavlja metodologiju klasične političke kampanje i to će im za organizaciju izborne kampanje biti od neprocenjivog značaja jer se pozivu odazvao veliki broj ljudi u celoj Srbiji. Međutim, to neće uticati na skorije raspisivanje izbora jer je Aleksandar Vučić svestan da bi na izborima bio poražen. Vučić je rekao da će izbori biti održani do kraja sledeće godine, ali to što on priča nije relevantno. On je svestan da bi na izborima bio poražen i čekaće termin za raspisivanjem redovnih izbora što može da se desi i početkom 2028. godine“, ocenio je Milenković.

Dodao je da namera akcije studenata u blokadi nije bila da se poveća pritisak za raspisivanjem vanrednih izbora, već da se što više građana angažuje u daljim političkim procesima.

Na pitanje da li bi studenti i opozicione stranke mogli da izvrše jači pritisak na vlast da raspiše vanredne izbore i popravi izborne uslove, Milenković je kazao da ne postoji nijedan potez koji bi urodio plodom da se ostvari bilo koji od ta dva cilja.

„U situaciji kada Vučić redovno dobija istraživanja o svom rejtingu koja ukazuju da bi on izgubio izbore, studenti i opozicija nemaju nijedan potez kojim bi primorali vlast da raspiše izbore. Do vanrednih izbora bi moglo da dođe ako bi se desila neka teška izdaja u vrhu Srpske napredne stranke (SNS) ili ako bi nekom merom iz inostranstva bio poljuljan naš ekonomski sistem“, istakao je Milenković.

(Beta)

