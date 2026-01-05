Miletić (Novi DSS): Bez glasova autentične desnice nema pobede nad Vučićem

Poslanica Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Slađana Miletić upozorila je da se „Srbija nalazi na prekretnici, moramo se trgnuti i jasno odrediti prema svetu i prema sebi – hoćemo li ostati nacija koja se bori za svoje mesto u istoriji, ili ćemo nastaviti da se spuštamo niz silaznu putanju koja traje više od jednog veka“.

„Novi DSS ima svoj odgovor na ovo pitanje i svoju borbu koju će nastaviti da vodi. Naša kampanja je započeta sa jasnim ciljem – da uspostavimo konkretne akcije građanske neposlušnosti koje će primorati trenutni režim na prihvatanje prelazne Vlade“, rekla je Miletić u pisanoj izjavi.

Prema njenim rečima, „ova Vlada bi imala jedini zadatak da pripremi slobodne i demokratske izbore, jer samo takvi izbori mogu doneti legitimne rezultate i predstavljati pravi izlaz iz duboke krize u kojoj se nalazimo“.

„U novoj političkoj realnosti, Novi DSS se ponaša odgovorno. Zahtev za izborima, koji su podržali opozicioni mediji i javnost, primili smo k znanju i odmah započeli izbornu kampanju. Naš cilj je da, kao autentična desnica, zadobijemo poverenje što većeg broja desno opredeljenih birača. Svesni smo da bez tih glasova pobeda nad Vučićevim režimom neće biti moguća“, poručila je Miletić.

Kako je dodala, „korpus desno opredeljenih glasača neće glasati za Srpsku naprednu stranku (SNS), ali takođe neće glasati ni za liste koje ne nude odgovore na pitanja koja su im važna“.

„Naša misija je da pružimo te odgovore i da se borimo za interese svih građana Srbije koji traže promene. U okviru naše vizije, regionalizacija i decentralizacija predstavljaju ključne korake ka jačanju lokalnih zajednica i omogućavanju građanima da aktivno učestvuju u donošenju odluka koje se tiču njihovih života“, precizirala je Miletić.

Istakla je da je „Novi DSS spreman da preuzme odgovornost i vodi našu zemlju ka boljoj budućnosti“ i pozvala „sve građane da se pridruže našoj borbi za slobodu, pravdu i istinsku demokratiju“.

(Beta)

