Miletić (Novi DSS): Očuvanje prijateljskih odnosa sa Rusijom ključno za stabilnost i prosperitet Srbije

Poslanik Slađana Miletić (Novi DSS) istakla je danas da je održavanje prijateljskih odnosa sa Rusijom ključno za stabilnost i prosperitet Srbije, ali da vlast povremeno plasira temu o uvođenju sankcije ovoj zemlji.

„Svako uvođenje sankcija Rusiji moglo bi dovesti do ozbiljnih posledica po naše političke i ekonomske interese. Srbija i Rusija imaju istorijski, kulturni i politički odnos koji je od suštinskog značaja za našu stabilnost i suverenitet“, istakla je Miletić u pisanoj izjavi.

Ona je rekla da Srbija treba da ostane dosledna nezavisnoj spoljnoj politici i da se fokusira na izgradnju mostova, umesto da ih ruši.

Precizirala je da je Srbiji izuzetno značajna ruska podrška u međunarodnim odnosima radi očuvanju njenog teritorijalnog integriteta i suverenosti nad Kosovom i Metohijom, kao i očuvanja Republike Srpske.

(Beta)

