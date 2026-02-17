Milica Štrbo jedina u Nišu izrađuje umetničke lutke i izlaže ih širom Evrope

Sociolog Milica Štrbo jedina se u Nišu bavi izradom umetničkih lutaka, a zahvaljujući nesvakidašnjem hobiju poznata je kolekcionarima i ljudima koji se bave izradom umetničkih lutaka širom Evrope.

Njene lutke izložene su u Muzeju lutaka u Nišu, a učestvovala je i na izložbama u Srbiji i drugim evropskim zemljama.

Štrbo je za agenciju Beta kazala da je tzv. „art dolls“ figure počela da pravi pre 15 godina, nakon turističkog putovanja u Singapur.

„U foajeu hotela u kom sam odsela u Singapuru bila je izložba lutaka koje su predstavljale kinesku operu, sa maskama i kostima. Imala sam priliku da razgovaram i sa autorkom izložbe. Toliko me je ta umetnost privukla da sam krenula da se njome bavim odmah po povratku u Srbiju“, izjavila je Štrbo.

Ona je kazala da je po zanimanju sociolog i radi u Zavodu za udžbenike, ali pre fakulteta završila je srednju Umetničku školu i uvek se bavila nekom umetnošću, tako da joj i izrada lutaka „ide od ruke“.

Ta umetnost je, istakla je, ispunjava i raduje.

Štrbo je kazala da za izradu umetničkih lutaka koristi različite tehnike i različite materijale.

„Neki materijali su slični porcelanu pa ih pečem i budu tvrdi, sjajni, a radim i sa nekim lakim materijalima, ali za njih pravim najpre žičanu konstrukciju. Odnedavno koristim novu tehniku. Vatu impregniraram tutkalom i potom je oblikujem“, objasnila je Štrbo.

Dodala je da lutke koje pravi nisu za igranje, već su to umetničke lutke koje kupuju odrasli.

„To su lutke sa karakterom. Veoma često pravim starije likove, posebno starije žene zato što sa njima mogu da pokažem više karakternih crta. Vrlo su mi važne oči, mislim da oči mnogo govore kod lutaka“, izjavila je Štrbo.

Ona je kazala da inspiraciju dobija od ljudi koje sreće, od njihovih karaktera i fizionomija.

„Nesavršena lica koje nose životnu priču inspirišu me mnogo više nego lepa, simetrična lica. Pokušavam da se ne ponavljam i da svaka lutka posmatraču priča drugačiju priču“, kazala je Štrbo.

Sve na lutkama uključujući i kostim, dodala je, ručno radi tako da one na kraju dobijaju izgled koji im je od samog početka namenila.

„Napravila sam i prvu maskotu grada Niša, Kalču. Mnogo sam volela kada se moj Kalča pojavljivao na manifestacijama poput Sajma turizma. Na žalost neko ga je na sajmu u Beogradu odneo, greškom ili namerno ne znam, ali ga više nemam“, izjavila je Štrbo.

Prema njenim rečima, mnogo toga o izradi lutaka naučila je sama, uz pomoć knjiga i tekstova na internetu. Posebno mnogo joj je pomogao internet jer je tako upoznala majstore lutkarskog zanata.

„Tako sam stupila u kontakt do Elenom Kuninom iz Izraela, jednom od umetnica koja pravi najbolje umetničke lutke. Dala mi je neke korisne savete i kasnije sam u Barseloni kod nje polagala master rad. Ona je zaslužna što se i dan danas bavim izradom ‘art dols’ figura“, izjavila je Štrbo.

Ona je kazala da je do sada učestvovala na mnogim grupnim izložbama u Evropi i imala priliku da upozna najbolje evropske umetnice koji se bave izradom lutaka.

„Uglavnom se izradom lutaka bave Francuskinje, Ruskinje i Španjolke, zato što u tim zemljama postoji duga lutkarska tradicija“, istakla je Štrbo.

Kod nas, dodala je, ne postoji tradicija kupovine lutaka tako da su kupci njenih lutaka pre svega kolekcionari iz Evrope.

„Ljudi kod nas još nisu svesni koliko lutke vrede. Običnose lutke vezuju za decu i za igranje, a u Evropi postoje kolekcionari koji prate umetnice, pitaju ih koliko su stigle sa novim delima i kupuju ih čim ih završe“, naglasila je Štrbo.

Prema njenim rečima, postoje kolekcionari koji su spremni da za jednu umetničku lutku plate i više od 1.000 evra.

(Beta)

