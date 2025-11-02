Milionima Amerikanaca preti zima bez grejanja zbog prekida finansiranja saveznih vlasti

Žaklin Čepmen je 74-godišnja penzionisana školska pomoćnica koja se oslanja na 630 dolara mesečnog čeka socijalnog osiguranja da bi preživela. Snalazila se s gubitkom federalne pomoći za hranu kada je saznala da bi pomoć koju dobija za grejanje svog stana u Filadelfiji takođe mogla biti ugrožena.

Čepmen se oslanja na Program pomoći za energiju u domaćinstvima za osobe sa niskim prihodima vrednosti ukupno 4,1 milijardu dolara, koji pomaže milionima domaćinstava sa niskim prihodima i da plate grejanje.

Sa temperaturom koja počinje da pada širom Sjedinjenih Država, neke države upozoravaju da se finansiranje programa odlaže zbog finansijskog zatvaranja savezne vlade (shutdown) jer nije donet državni budžet, a to je sada u petoj nedelji.

Očekivani kašnjenje dolazi u trenutku kada se većina od 5,9 miliona domaćinstava kojima pruža usluge program pomoći za grejanje koji finansira savezna vlada, bori sa iznenadnim odlaganjem davanja putem Programa dodatne pomoći u ishrani (SNAP) koji pomaže da 15 odsto Amerikanaca kupi namirnice. Novac ponestaje i za druge programe, a cene energije rastu.

„Uticaj, čak i ako je privremen, na mnoge siromašne porodice u zemlji biće dubok ako ne rešimo ovaj problem“, rekao je Mark Volf, izvršni direktor Nacionalnog udruženja direktora energetske pomoći, koje predstavlja državne direktore programa. Nazvan LIHEAP, radi u svih 50 država.

„Ovo su važne podrške prihodima koje potencijalno sve idu ka litici u isto vreme“, rekao je Volf koji je dodao da se nšta slično nije ranije dešavalo.

LIHEAP, osnovan 1981. godine, pomaže porodicama u pokrivanju računa za komunalne usluge ili troškova plaćanja goriva isporučenih kućama, kao što je lož ulje. Decenijama je dobijao dvostranačku podršku Kongresa.

Države upravljaju programom. Svake godine dobijaju određenu količinu federalnog novca na osnovu formule koja uglavnom uzima u obzir meteorološke prilike u državama, troškove energije i podatke o stanovništvu sa niskim prihodima.

Iako je predsednik Donald Tramp u svom budžetu predložio nulto finansiranje za program, očekivalo se da će Kongres finansirati LIHEAP za budžetsku godinu koja je počela 1. oktobra. Ali pošto Kongres još nije usvojio kompletan zakon o potrošnji za 2026. godinu, države još nisu dobile svoja nova sredstva.

Neke države su objavile da su njihovi LIHEAP programi odloženi zbog obustave finansiranja savezne vlade.

U Minesoti obrađuje zahteve za grejanje, ali je Ministarstvo trgovine te države saopštilo da će federalni LIHEAP dolari verovatno biti odloženi za mesec dana, te agencija ne planira da plaća račune za grejanje primalaca dok se ne završi obustava savezbog finansiranja.

„Kako temperature počnu da padaju, ovo kašnjenje bi moglo imati ozbiljne posledice“, saopštila je agencija. Program opslužuje 120.000 domaćinstava u Minesoti, kako vlasnika kuća tako i stanara, među kojima su mnoge starije osobe, mala deca i osobe sa invaliditetom.

Portparol Ministarstva zdravlja i socijalnih službi SAD, koje nadgleda program pomoći, okrivio je opozicione Demokrate za finansijsku blokadu federalne vlade i kašnjenje u isplatama LIHEAP-a i rekao da je Trampova administracija posvećena nalaženju rešenja.

Vulf, iz grupe koja predstavlja direktore državnih programa, predviđa da bi moglo doći do kašnjenja u januaru.

„Kada otpustite osoblje, a toga već ima stvari se jednostavno usporavaju“, rekao je on.

Mada Čepman, penzionisana školska pomoćnica, možda ispunjava uslove za program preko svoje kompanije za gas da bi sprečila isključenje ove zime, desetak odsto primalaca LIHEAP programa koji se oslanjaju na isporuke goriva kao što su lož ulje, kerozin, propan i drvene pelete, nema takvu zaštitu.

Kompanije za električnu energiju i prirodni gas obično regulišu države kojem im mogu reći da ne isključuju ljude dok država čeka da dobije svoj deo LIHEAP novca, rekao je Volf. Ali je drugačije kada su to male kompanije, kojih je mnogo na hladnom severoistoku SAD.

„Pojedinačnom prodavcu lož ulja se ne može reći: ‘Vidi, nastavi da isporučuješ lož ulje svojim kupcima sa niskim prihodima uz mogućnost da ćeš jednom dobiti novac ‘ „, rekao je Volf.

Mark Bejn (67), koji živi u Blumfildu, u Konektikatu, s sinom studentom, dobijao je finansijsku pomoć za lož-ulje tri godine, ali sada, kada mu je odobrena pomoć od 500 dolara, a nje nema, rekao je da se „snalazi“: „Smanjio sam grejanje na 16 stepeni i nabacujemo po još jedno ćebe“.

(Beta)

