Milivojević (DS): Istorija će pamtiti Miloševića kao ratnog zločinca, izdajnika i ubicu

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je danas da će istorija pamtiti bivšeg predsednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) Slobodana Miloševića kao ratnog zločinca, izdajnika srpskih nacionalnih interesa i ubicu političkih protivnika.

Milivojević je za dnevni list Danas kazao da je Milošević kriv za stradanje velikog broja ljudi i da su uzaludni pokušaji „ljubitelja njegovog lika i nedela“ da ga predstave kao žrtvu.

„On je dželat i krvoločni zlikovac zbog čije politike su stradale stotine hiljada ljudi (…) Sebi, svojoj porodici i saradnicima obezbedio je enormno bogatstvo“, kazao je Milivojević.

Socijalistička partija Srbije (SPS) saopštila je, povodom 25. godišnjice od promena koje su se desile 5. oktobra 2000, da je Milošević bio „prva žrtva obojenih revolucija u svetu i globalnog imperijalizma“.

(Beta)

