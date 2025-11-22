Milivojević (DS): Izmene Zakona o vojsci samovlašće, poniženje vojske i države

Predložene izmene Zakona o Vojsci Srbije, kojima se predviđa da Načelnik Generalštaba komanduje Vojskom Srbije „u skladu sa odlukama predsednika Republike“ predstavlja „opasno učvršćivanje samovlašća (predsednika) Aleksandra Vučića“ i novo poniženje vojske i države, ocenio je danas predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević.

On je u pisanoj izjavi naveo da ove izmene zakona predstavljaju „ruganje slobodarskoj tradiciji Srbije i vrednostima generacija koje su stvarale našu vojsku“, i pozvao sve narodne poslanike da „napuste lažne skupštinske rasprave“ i time prestanu da daju legitimitet aktuelnom sazivu parlamenta.

„DS ne učestvuje u fingiranom radu Narodne skupštine, kompromitovane institucije čija je jedina svrha legitimizacija vladavine mafije i koja se pretvorila u natkriveni deo ‘ćacilenda’. Pozivamo sve narodne poslanike koji nisu pod direktnom kontrolom režimske mafije da (…) prestanu da daju legitimitet ovakvim opasnim odlukama i da bezrezervno podrže studentsku listu, jer je to jedini smislen i efektan način da se savlada Vučićev režim“, smatra Milivojević.

U skupštinu Srbije juče je stigao predlog izmena tog zakona, koji u članu 19 (novog) zakona rečenicu „načelnik Generalštaba i starešine Vojske Srbije komanduju i rukovode Vojskom Srbije u skladu sa zakonom i aktima komandovanja pretpostavljenih“ menja u „načelnik Generalštaba komanduje vojskom u skladu sa zakonom i odlukama predsednika Srbije“.

Predstavnici opozicije oštro su kritikovali ovaj predlog.

(Beta)

