Milivojević (DS): Najava izbora za maj ili decembar – spin, Vučić ne spekuliše o izbornom kalendaru

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je danas, komentarišući najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi vanredni izbori mogli da budu održani u maju ili decembru, da je ta najava „spin“, jer Vučić „nije običan političar koji spekuliše o izbornom kalendaru“.

Milivojević je u saopštenju naveo da je ta Vučićeva najava izbora „samo jeftin pokušaj da se stvori privid kontrole nad situacijom koja za njega postaje ponor iz kojeg ne postoji izlaz“.

„Spin – ‘maj ili decembar’ je pokušaj da se prikrije ono što ga stvarno plaši: rad Tužilaštva za organizovani kriminal i činjenica da će njegovi najbliži saradnici, a potom i on lično, završiti u zatvoru. Što se izbori budu kasnije održali, veća je verovatnoća da će Vučićevo glasačko mesto biti u Zabeli“, ocenio je predsednik DS..

Prema njegovim rečima, sve što Vučić kaže, „ne samo da nije tako, već je po pravilu suprotno od istine“.

„Građani su se pobunili protiv straha i poniženja, protiv nasilja i korupcije, protiv režima koji je Srbiju pretvorio u privatno vlasništvo jedne kriminalne porodice. Danas postoji nešto jače od Vučićevih pretnji i manipulacija, postoji narod, predvođen veličanstvenom generacijom studenata, koji je čvrsto odlučio da savlada mafiju koja vlada“, smatra Milivojević.

Predsedniku države, lider DS je poručio da građani određuju tempo, a ne on.

„Mafija će biti razvlašćena mnogo brže nego što ti misliš. Građani određuju tempo, ne ti. A dan kada ćeš polagati račune pred tužilaštvom i sudom dolazi pre bilo kog kalendarskog termina koji si izgovorio“, naveo je Milivojević.

(Beta)

