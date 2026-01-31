Milivojević (DS) o zapleni marihuane: Uhapšeni odbornik SNS bio samo magacioner droge

„Iza ovog posla stoji neko ko je mnogo moćniji i neko ko to bolje organizuje (…) U ovoj zemlji je nemoguće prošvercovati pet kilograma kafe, a da to ne zna vođa ovog kriminalnog klana javnosti poznatiji kao Aleksandar Vučić“, kazao je Milivojević.
Po njegovim rečima, to je suviše veliki posao da bi bio dat u nadležnost nekom na lokalu, a Kruševac je odabran kao tranzitni centar i magacin.
Tužilaštvo za organizovani kriminal u saradnji sa Službom protiv droga MUP-a Srbije naložilo je u četvrtak hapšenje R.S. i N.S. u selu Konjuh kod Kruševca, dok je na drugoj adresi uhapšen I.D.
Pored pet tona marihuane u magacinu firme „Florakom“ u tom selu su pronađene četiri automatske puške i jedna zolja, kao i novac u iznosu od preko 1.500.000 dinara.
„Ova organizovana kriminalna grupa je opojnu drogu marihuanu skladištila u prostorijama privrednog društva Florakom d.o.o. odakle je distribuirana na teritoriji grada Beograda radi prodaje. Procenjuje se da je ulična tržišna vrednost oko 50 miliona evra. U magacinu su pronađene vaga, vakum mašine i kese“, saopštilo je tužilaštvo.
Predsednici Demokratske stranke i Narodnog pokreta Srbije saopštili su u petak da je uhapšeni R.S. funkcioner SNS u Kruševcu te da je blizak sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem.
(Beta)
