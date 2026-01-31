Milivojević (DS) o zapleni marihuane: Uhapšeni odbornik SNS bio samo magacioner droge

Lider Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je danas, govoreći o zapleni pet tona marihuane kod Kruševca, da je uhapšeni odbornik Srpske napredne stranke (SNS) „bio samo magacioner droge“ te optužio predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je znao za to skladište.

„Iza ovog posla stoji neko ko je mnogo moćniji i neko ko to bolje organizuje (…) U ovoj zemlji je nemoguće prošvercovati pet kilograma kafe, a da to ne zna vođa ovog kriminalnog klana javnosti poznatiji kao Aleksandar Vučić“, kazao je Milivojević.

Po njegovim rečima, to je suviše veliki posao da bi bio dat u nadležnost nekom na lokalu, a Kruševac je odabran kao tranzitni centar i magacin.

Tužilaštvo za organizovani kriminal u saradnji sa Službom protiv droga MUP-a Srbije naložilo je u četvrtak hapšenje R.S. i N.S. u selu Konjuh kod Kruševca, dok je na drugoj adresi uhapšen I.D.

Pored pet tona marihuane u magacinu firme „Florakom“ u tom selu su pronađene četiri automatske puške i jedna zolja, kao i novac u iznosu od preko 1.500.000 dinara.

„Ova organizovana kriminalna grupa je opojnu drogu marihuanu skladištila u prostorijama privrednog društva Florakom d.o.o. odakle je distribuirana na teritoriji grada Beograda radi prodaje. Procenjuje se da je ulična tržišna vrednost oko 50 miliona evra. U magacinu su pronađene vaga, vakum mašine i kese“, saopštilo je tužilaštvo.

Predsednici Demokratske stranke i Narodnog pokreta Srbije saopštili su u petak da je uhapšeni R.S. funkcioner SNS u Kruševcu te da je blizak sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem.

