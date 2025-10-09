Milivojević (DS): Od 18 milijardi evra za Ekspo, Srbija mogla da obezbedi energetsku stabilnost

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je danas da je za deo novca od 18 milijardi evra za projekat „Ekspo 2027“ Srbija mogla da obezbedi energetsku stabilnost i bezbednost građanima i privredi.

Dodao je da su sankcije koje je američko Ministarstvo finansija uvelo Naftnoj industriji Srbije (NIS) i koje su danas stupile na snagu, razotkrile „nesposobnost i izdaju“ državnih interesa od strane predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Od početka rata u Ukrajini bilo je jasno da će se ovo desiti. I umesto da zaštiti zemlju, Vučićev režim je ponovo izabrao korupciju i lično bogaćenje nad nacionalnim interesom“, kazao je Milivojević, a prenela stranka u saopštenju.

Naveo je da sankcije NIS-u predstavljaju kapitulaciju jedne države pred „pohlepom i neznanjem“ jednog čoveka i dodao da je Vučić od Srbije napravio „političkog taoca, energetskog uvoznika i moralnog dužnika“.

(Beta)

