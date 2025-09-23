Milivojević (DS): Plan vlasti da 1. oktobra skine zaštitu sa zgrade Generalštaba

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević je danas kazao za portal Nova.rs da vlast planira da u sredu, 1. oktobra, zakaže prvu sednicu Skupštine Srbije u okviru redovnog jesenjeg zasedanja, s planom da poslanici, na predlog Vlade, ukinu zaštitu zgrade Generalštaba u centru Beograda, teško oštećene NATO bombardovanjem 1999. godine.

Nova piše da je prošlo više od godinu dana kako su čelni ljudi Republičkog i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture podneli ostavku pod pritiscima da skinu zaštitu sa kompleksa Generalštaba i time omoguće kompaniji Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, da na tom mestu izgradi Hotel „Tramp“ i stanove.

Milivojević je ocenio da je „planirani dnevni red (zasedanja Skupštine Srbije) skandalozan, a među obiljem tačaka naći će se i odluka Narodne skupštine da se kompleksu Generalštaba ukine status kulturnog dobra. Režim očigledno ne odustaje od namere da sprovede ‘kulturocid’ nad tim zaštićenim kulturnim dobrom“.

Najavio je da poslanici DS-a neće učestvovati u radu Skupštine Srbije „dok se studenti prebijaju na ulicama i dok im se upućuju pretnje“.

„Opravdanje da je to jedina prilika da nas u Skupštinskoj Sali čuju i neki drugi građani nema smisla kada je mafija uzurpirala svu vlast. Ovo je odavno izašlo iz okvira političke borbe, tako da će demokrate ostati uz studente i pobunjene građane na ulicama Srbije, gde se ovog trenutka odvija prava borba protiv mafijaškog režima“, kazao je Milivojević.

(Beta)

