Milivojević (DS) pozvao građane da podrže Dijanu Hrku kod Skupštine Srbije

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević pozvao je večeras građane da podrže majku mladića koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu prošle godine Dijanu Hrku koja je u podne počela štrajk glađu ispred Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu.

„Pozivam građane da se ne razilazimo, znam da je sutra radni dan. Ovde se vodi epska borba naše generacije za slobodu, ovde je večeras svakom od nas mesto“, rekao je Milivojević za televiziju N1 ispred Skupštine Srbije.

Poslanike je pozvao da ne učestvuju u radu Skupštine na sednici zakazanoj za utorak, 4. novembar, i pitao „Kako vlast misli da je održi u ovakvoj situaciji?“.

„Ovde (na ulici pred Skupšptinom) je sada sala za sednicu, ovde ispunjavamo svoju poslaničku zaslugu, ovde nam je mesto uz Dijanu Hrku, ne u glumljenju demokratije u onoj sali tamo“, kazao je on.

Dodao je da građani nisu došli da se biju, već da traže pravdu i da se bore za slobodu.

„Poručujem Vučićevom režimu: Nećete poraziti pravdu i Srbiju, slobodarsku tradiciju našeg naroda nećete zgaziti čizmama ovih huligana ovde (u šatorima pred Skupštinom) koji imaju više godina robije nego što ima u Centralnom zatvoru ovoga trenutka“, rekao je Milivojević.

Ispred Doma Narodne skupštine Srbije došlo je večeras do incidenata između grupe građana koja je došla da podrži Dijanu Hrku koja je stupila u štrajk glađu i grupe pristalica vlasti koja boravi u kampu u Pionirskom parku i ispred njega, pred Domom Narodne Skupštine.

Saobraćaj je obustavljen u široj okolini, dve strane razdvajaju kordoni policije, a povremeno lete pirotehnička sredstva.

(Beta)

