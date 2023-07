Milivojević (DS): Protest protiv nasilja prerastao u marš slobode građana

Poslanik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je danas da su protesti „Srbija protiv nasilja“ prerasli u svojevrsni „marš slobode građana“.

On je rekao agenicji Beta, na devetom protestu u Beogradu, da će okupljeni otići do televizije Pink jer je to mesto na kome se kreira lažna svakodnevnica.

„Važno je da neko konačno upozori vlasnika televizije Pink da ga građani participiraju kao najodgovornijeg za medijsku sliku Srbije, ovakvu kakva jeste“, rekao je Milivojević.

Prema njegovim rečima, i večerašnji odlazak do televizije Pink pokazaće da građanska okupljanja više nisu šetnja ili koračanje, već da je to postao „marš slobode i marš borbe protiv nasilja“.

Protest „Srbija protiv nasilja“ večeras će biti završen ispred zgrade TV Pink, a protestna kolona kreće se od Doma Narodne skupštine ulicom Kneza Miloša, preko Mostarske petlje, Bulevarom kneza Aleksandra, do zgrade Pinka.

(Beta)

