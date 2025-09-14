Milivojević (DS): SNS više ne može da mobiliše ni ono malo što je ostalo od klijentelističke mreže

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je da se u najvećem broju gradova na skupovima protiv blokada, na koje pozivaju i kojima prisustvuju funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), „pojavljuje svega stotinak pristalica“.

„To jasno pokazuje da SNS više ne može da mobiliše ni ono malo što je ostalo od njihove nekada masovne klijentelističke mreže“, ocenio je Milivojević u saopštenju.

Prema njegovim rečima, sinoć je „slobodarska Srbija još jednom potvrdila potpuni krah politike Aleksandra Vučića i njegove mafijaške vlasti“.

„SNS je uspela da na ulice izvede svega nekoliko hiljada pasivnih i na silu dovedenih statista, dok su u mnogim mestima građani željni slobode i normalnog života rasterali te sramne skupove. Za režim je posebno ponižavajuća činjenica da su braća Vučić bili prinuđeni da angažuju čak i policajce u civilu da im glume podršku“, tvrdi Milivojević.

Naveo je da SNS više ne može da se osloni ni na stranačke funkcionere, ni na sve članove upravnih odbora koje su postavili, već „samo na deo ucenjenih ljudi preko centara za socijalni rad i javnih preduzeća“.

„Iako je režim pokušao da stvori sliku masovnosti, pokazalo se da ni sopstvenu administraciju više ne može da mobiliše“, smatra lider DS-a.

Tvrdi i da je naknada za dolazak na skupove bila „najmanje 50 evra“, dodajući da postoje i snimci podele novca na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, kao i snimci „razočaranih statista kojima nije isplaćena obećana naknada“.

„Ovaj oprobani mehanizam korišćen je i za organizovanje navijača-lojalista, što jasno pokazuje da se sve finansira crnim parama iz koruptivnih i kriminalnih poslova kojima braća Vučić pljačkaju državu i građane Srbije već 13 godina. Time se ne održava nikakva politika, već predstava kojom Vučić pokušava da prikaže kako je poštovan i voljen“, dodao je.

Milivojević je naveo i da DS poziva građane Srbije da istraju u zahtevima za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora kako bi „razvlastili mafiju koja je uzurpirala Srbiju i otvorili put izlasku iz duboke društvene krize u kojoj se nalazimo“.

(Beta)

