Milivojević (DS): Srbija, predvođena studentskom listom, spremna za pobedu nad mafijom

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je danas da se Srbija, predvođena studentskom listom, na izborima sprema za konačni obračun i pobedu nad mafijom, navodeći da se pokazalo kako je većina građana za promene.

„Svedočimo poslednjim pripremama mafije da uvede vanredno stanje – smene u policiji, vojsci, u pravosuđu, amandmani na set usvojenih pravosudnih zakona – one govore da se oni pripremaju da povedu rat protiv građana i da neće birati sredstava. Na nama je da se suprotstavimo našom hrabrošću, odlučnošću, našim nepristajanjem ni na kakav kompromis sa ovim ljudima i ovom politikom“, rekao je Milivojević, otvarajući sednicu Glavnog odbora stranke.

On je istakao da DS ni za milimetar nije odstupila od svoje principijelne politike i podrške studentskoj listi – „mi je podržavamo kao snagu koja uživa najveće poverenje građana i ima najveće šanse da pobedi mafijaški režim“.

„Mi dosledno ostajemo u toj odluci, sve svoje kapacitete smo stavili na raspolaganje pobedi studentske liste, doprinoseći izgradnji referendumske atmosfere. Mi na tom referendumu vidimo samo dve kolone – kolona koja stoji pod zastavom slobode, predvode je studenti i studentska lista i kolonu koja je pod znamenjem mafije“, naveo je Milivojević.

On je istakao da se u Srbiji zapalila vatra promena, zapalio se svetionik slobode.

„Pozivam vas da budete oni koji dežuraju kraj njega i rasplamsavaju taj plamen, da žar koji posedujete u svojim srcima i negujete svih ovih godina u vreme mraka – zajedno stavimo na tu veliku vatru slobode i da nikad više ne dozvolimo da Srbija potone u mrak jednoumlja. Do pobede, do slobode“, naglasio je Milivojević, pre čijeg je obraćanja emitovan kratki film u kojem nekadašnji predsednik DS i premijer Zoran Đinđić izgovara neke od svojih najvažnijih poruka.

(Beta)

