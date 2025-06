Milivojević (DS): Svako ko želi dobro Srbiji trebalo bi da podrži program studentske liste

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je danas da svako ko želi dobro Srbiji trebalo bi da podrži i glasa za program studentske liste.

Milivojević je agenciji Beta kazao da program koji su studenti usvojili odražava kvalitet studentskog i univerzitetskog pokreta.

„Program studentske liste stvara mogućnost formiranja širokog fronta koji bi se suprotstavio mafijaškom režimu. U mnogim elementima studentskog programa sadržana su i programska načela Demokratske stranke. Uveren sam da će studenti istrajavati i na nekim stvarima koja nisu navedena u programu, a tiču se namirenja pravde i oduzimanja imovine stečene korupcijom, kao i sprovođenje lustracije“, istakao je Milivojević.

Prema njegovim rečima, bez lustracije i oduzimanja imovine stečene korupcijom neće biti iskoraka ka demokratskom i uređenom društvu.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će on odlučiti kada je pravi trenutak za raspisivanje parlamentarnih izbora, Milivojević je rekao da je Vučić najveća kukavica na političkoj sceni Srbije.

„Lepo je kazao glumac Dragan Jovanović da ‘Vučić odavno nije On, on je odavno Off’. Vučić ne želi da raspiše izbore jer zna da će ih izgubiti. On više nije siguran ni da može da ukrade izbore“, kazao je predsednik DS-a.

Na pitanje da li očekuje da će u Savet REM-a biti izabrani nezavisni i stručni kandidati, Milivojević je rekao da poslanici DS-a neće učestvovati na sednici Skupštini Srbije na kojoj će se raspravljati o kandidatima za Savet.

„Očigledno je da režim planira da sprovede izbor članova novog Saveta REM-a u duboko kompromitujućem postupku. Taj postupak obiluje brojnim kršenjima zakona i velikim nepravilnostima. Među kandidatima su osobe koje ne ispunjavaju zakonske uslove, i koja su predložila tzv. bongo udruženja. Takođe, pojedini kandidati su punili snajpere režimskih medija promovišući nasilje, primitivizam i mržnju, i nemaju potrebnu školsku spremu“, naveo je.

Milivojević je kazao da će DS upoznati međunarodne organizacije i institucije koje prate razvoj demokratije i stanje medija u Srbiji o kršenju zakona u postupku za izbor navog saziva Saveta REM-a.

„Umesto partijskog poslušnog servisa, Srbiji je neophodno nezavisno telo koje obavlja svoje nadležnosti i funkcije u skladu sa zakonom i stara se o uređenosti tržišta elektronskih medija, garantuje zaštitu interesa javnosti i medijski pluralizam. Izbor novog Saveta REM-a liči kao da se donosi novi zakon o bezbednosti saobraćaja kojim se članovima Srpske napredne stranke dozvoljava da voze po trotoaru i da gaze pešake, i da za to budu nagrađeni“, zaključio je Milivojević.

(Beta)

