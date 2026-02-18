Milivojević (DS) tvrdi da je policija zaplenila motore bajkera na večerašnjem protestu u Beogradu

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je da je policija na večerašnjem protestu kod parka Ušće u Beogradu zaplenila motore bajkera koji su obezbeđivali skup i odvezla ih u Makiš na parking Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) radi provere.

„Policija tvrdi da su bajkeri koji obezbeđuju studente, možda stavili eksploziv u motore i parkirali ih na parking Prvog osnovnog suda sa namerom da ubiju tužioca“, napisao je Milivojević na društvenoj mreži Iks (X).

Prema njegovim rečima, građani su se organizovali da nakon protesta vrate bajkere kućama.

„Pet tona droge u Konjuhu je pokazatelj kako radi Ćaci policija. Građani su se organizovali da ove hrabre bajkere vratimo kućama. Ćaci policija će uskoro na robiju“, dodao je Milivojević.

Studenti i građani protestovali su večeras kod parka Ušće, nedaleko od Prvog osnovnog suda i bivšeg hotela „Jugoslavija“, protiv najava izgradnje javnog akvarijuma u tom parku, a tokom protesta je došlo do gađanja policije bakljama i hapšenja, kako tvrde, nekoliko studenata.

Studenti su nakon protesta na društvenim mrežama objavili fotografije iz više delova grada, tvrdeći da ih policija presreće i hapsi, ali za sada nije poznat broj privedenih.

(Beta)

