Milivojević (DS): U Briselu ću govoriti i o studentu koji štrajkuje glađu

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević najavio je da će sutra u Briselu preneti evropskim zvaničnicima da jedan student – Bogdan Jovičić – u Srbiji štrajkuje glađu i pod kojim uslovima je u pritvoru.

Milivojević, koji je sa građanima ispred beogradskog Centralnog zatvora, gde bi, kako se očekuje, u bolnicu trebalo da bude prebačen Jovičić, inače student novosadskog Fakulteta tehničkih nauka, je kazao agenciji Beta da će poslanici DS tražiti, narednih dana, dozvolu da ga posete.

Kazao je i da kao poslanik Skupštine Srbije i predsednik DS-a zahteva da student, koji u pritvoru sedmi dan štrajkuje glađu, odmah bude pušten.

Rekao je i da građani žive u zemlji gde su u kućnom pritvoru ministri, koji su, kako je podsetio, osumnjičeni za koruptivne poslove oko rekonstrukcije železničke pruge, dok su studenti koji ukazuju na taj kriminal u bukagijama.

Pozvao je građane Srbije da iskažu solidarnost sa svim političkim zatvorenicima.

„Vreme je da pokažemo tiraninu kako u Srbiji okovi lako postaju krila slobode“, kazao je predsednik DS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com