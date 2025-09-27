Milivojević (DS) u Skoplju: Građani Srbije biraju između mafije i slobode

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević kazao je danas u Skoplju da građani u Srbiji ne biraju između leve i desne ideologije, nego između toga da li će zemljom upravljati „mafija ili slobodni ljudi“.

„Režim (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića nije politički protivnik u uobičajenom smislu – to je mafijaški kartel koji je zarobio državu, a izbori u Srbiji postali su referendum protiv mafije“, kazao je Milivojević na regionalnoj konferenciji „Jedan region. Jedna vizija. Jedna budućnost“ („One Region. One Vision. One Future“), prenela je DS.

Ocenio je da je evropska perspektiva zajednička vizija za sve zemlje regiona i da Evropa nije samo cilj, već i instrument za zaštitu demokratije, vladavine prava i socijalne pravde.

„Naša poruka je jasna – Balkan može biti prostor slobodnih ljudi, ne mafijaških kartela. Ako verujemo u to, ako se oslonimo jedni na druge i ako damo mladima šansu da predvode – uspeh je izvestan“, rekao je on.

Naveo je da su studenti i mladi ljudi najsnažniji društveni faktor i da oni predstavljaju garant promene.

„Naša je dužnost da ih podržimo, da budemo njihov saveznik i da pokažemo da je Demokratska stranka svesna svoje istorijske uloge. Kao što smo 2000. godine predvodili borbu protiv diktature, danas predvodimo podršku onima koji mogu da razvlasti mafiju i vrate Srbiju među slobodne zemlje“, kazao je Milivojević.

Na skupu u Skoplju u organizaciji Instituta Progres, organizovanom uoči lokalnih izbora 19. oktobra u Severnoj Makedoniji, učestvuju predstavnici socijaldemokratskih partija iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i predstavnici grupe Evropskih socijaldemokrata u Evropskom parlamentu.

(Beta)

