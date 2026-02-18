Milivojević (DS): Vučić je objavio rat građanima Srbije

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je da je organizovanim nasiljem u Novom Sadu Aleksandar Vučić objavio rat građanima Srbije.

Milivojević je agenciji Beta kazao da su studente i građane Novog Sada u ponedeljak tukli pripadnici kriminalnih falangi koje je angažovala aktuelna vlast.

„Bivši predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić, organima gonjenja poznat kao Oskar, očigledno je građanima Srbije objavio rat. On je za rat protiv građana angažovao kriminalne falange i odmetnute pripadnike policije. Skandalozno je da ljudi iz kriminogene sredine čuvaju vlast države koja je kandidat za članstvo u Evropsku uniju (EU)“, rekao je.

Još je skandaloznije, dodao je, što usluge mafijaških falangi vlast plaća od dilovanja narkotika.

„Nasilje nad studentima i ostalim građanima u Novom Sadu je bila pokazna vežba kako Vučić planira da brani izbornu krađu na predstojećim parlamentarnim izborima. To je bio i još jedan dokaz da je u Srbiji izvršen državni udar u sprezi vrha organizovanog kriminala i odmetnutih pripadnika službi bezbednosti. Nasilje u Novom Sadu je potvrda i zločinačkog karaktera aktuelne vlasti. Studenti i građani Srbije se u ovom trenutku ne bore za vlast, nego za pobedu dobra protiv oličenja zla“, ocenio je Milivojević.

On je kazao da građani Srbije moraju da pokažu nepokolebljivu odlučnost, hrabrost i spremnost da se suoče s osobama koje su u odbrani gole vlasti spremne da posegnu za svim čim raspolažu u „bogatom arsenalu radikalskog zla“.

„Nema uzmicanja pred zlom. Mi nismo ljudi koji će nasiljem da se bore za razvlašćivanje mafije. Nasilje je teren Aleksandra Vučića. Neophodno je da fotografišemo sve vinovnike nasilja i policijske represije i da objavljujemo njihova imena. To nije nikakvo targetiranje ljudi, već odbrana nas i našeg dostojanstva. Važno je da te osobe znaju da neće proći nekažnjeno. Dobro je što je tužilaštvo privelo jednog od vinovnika nasilja u Novom Sadu, ali je loše što nema nikakve reakcije Sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije i Zaštitnika građana na policijsku represiju“, istakao je predsednik DS-a.

Milivojević je kazao da DS evidentira sve počinioce krivičnih dela nasilja iz državnog sektora, i da o tome obaveštava institucije EU.

„Tražimo da se tim osobama zabrani ulazak u EU, da im se konfiskuje imovina koju poseduju u zemljama Unije i da se izopšte kao neprijatelji demokratije u Srbije“, rekao je Milivojević.

Komentarišući incidente na skupu u Novom Sadu ispred Srpskog narodnog pozorišta, na kome su pristalice vlasti napale i povredile nekoliko studenata i novinara, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je u pitanju „nekoliko šamara“ onih koji „nisu hteli da beže“ od demonstranata.

Vučić je studente i građane nazvao „blokaderima“ koji su imali „kriminalni skup“.

Mediji su objavili da je policija u utorak veče uhapsila Gorskog Matovića koji je udario glavu studentkinje o zid tokom protesta u Novom Sadu, a potom i šamarao još nekoliko studenata.

Matović je, kako prenosi Nova.rs, osuđivani bivši navijač i jedan od vođa navijačke grupe „Korida“.

KRIK je ranije objavio u okviru baze podataka o žiteljima „Ćacilenda“, da je Matović više puta osuđivan za nasilničko ponašanje i falsifikovanje.

Matoviću je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i biće priveden u novosadsko Više javno tužilaštvo na saslušanje uz krivičnu prijavu.

(Beta)

