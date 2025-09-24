Milivojević (DS): Vučić naredio Radoičiću da zastrašuje narod

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić naredio Milanu Radoičiću da krene s otvorenim zastrašivanjem naroda koji ne podržava politiku aktuelne vlasti.

Milivojević je agenciji Beta kazao da će o incidentu u Kosjeriću DS obavestiti sve evropske zvaničnike i partije.

„Na drugu godišnjicu teškog incidenta u Banjskoj, koji je u celom svetu označen kao teroristički akt i čime je ozbiljno ugrožena pozicija Srbije, Radoičić je u pratnji brojnog obezbeđenja pretio i vređao građane Kosjerića. S njim je bio i Aleksandar Vidojević, zvani Aca Rošavi, koji sada isporučuje beton za EXPO 2027, a često je pominjan i na suđenju istaknutom članu Srpske napredne stranke (SNS) Veljku Belivuku. Šokantno je da oni koji bi trebalo da sede na optuženičkoj klupi i odgovaraju za ubistvo Olivera Ivanovića, slobodno se šetaju Srbijom i prete građanima koji se bore za slobodu“, rekao je Milivojević.

Prema njegovim rečima, Radoičić se u Srbiji predstavlja kao „kontraverzni biznismen“ iako je za njim raspisana Interpolova poternica i veoma je blizak sa svim prištinskim vlastima na ostvarenju njihovih ciljeva.

Dodao je da građani neće dozvoliti da kriminalci kroje javni život i prete kućnim posetama poštenim domaćinima ponašajući se kao gospodari života i smrti.

„Mafija na vlasti bi trebalo da zna da neće zaplašiti slobodoljubive građane Srbije, jer oni za koje danas ne važe zakoni uskoro će odgovarati za zločine protiv države i njenih građana“, istakao je predsednik DS-a.

Milivojević je rekao da napad i pretnje na građane Kosjerića nisu izvršeni bez odobrenja Aleksandra Vučića.

„Milan Radoičić nije patriota. On je neprijatelj Srbije, protivnik slobode i osoba koja ugrožava temeljne vrednosti ove zemlje. On je prodavac naših nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji. Vraćanjem Radoičiča u politički život, Vučić poručuje da će situaciju u Srbiji rešavati obaračem i nasiljem“, naglasio je Milivojević i dodao da neće biti iznenađenje ako Vučić uskoro amnestira Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kao i Legiju (Milorad Ulemek) i ostale pripadnike Jedinice za specijalne operacije koji su osuđeni za ubistvo Zorana Đinđića.

„Brojni mafijaši ubrzano dezertiraju s broda koji tone, i Vučić je sada primoran da popunjava upražnjene falange s najokorelijim kriminalcima koji se nalaze u zatvoru ili kojima prete višegodišnje zatvorske kazne. Jedan od takvih je i Milan Radoičić i njegova grupa“, kazao je Milivojević.

Grupa građana „Čisti ljudi za čist Kosjerić“ saopštila je da se pre dva dana u Kosjeriću pojavio Milan Radoičić, bivši potpredsednik partije Srpska lista s Kosova i Metohije, za kojim je Kosovo raspisalo poternicu.

„Prema svedočenjima očevidaca, Radoičić je u jednom ugostiteljskom objekatu otvoreno pretio građanima“, saopšteno je.

U saopštenju se dodaje da se Radoičić kretao u pratnji obezbeđenja, kao i predsednika opštine Kosjerić Žarka Đokića.

„Ova delegacija je prošla glavnom ulicom i posetila više ugostiteljskih objekata. Prema navodima prisutnih, u tim objektima došlo je do uznemiravanja građana koji su prethodno učestvovali u protestima protiv lokalne i republičke vlasti. Svedoci tvrde da su članovi pratnje u više navrata upućivali uvrede i pretnje građanima“, navela je GG „Čisti ljudi za čist Kosjerić“.

(Beta)

