Milivojević (DS): Vučić postavio građanima ultimatum – ili on ili Srbija

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je da je predsednik Aleksandar Vučić postavio ultimatum građanima – „lli on ili Srbija“, poručujući da je spreman i na primenu nasilja samo da bi opstao na vlasti.

Komentarišući Vučićevu odluku da odbije zahtev studenata za raspisivanje izbora, Milivojević je agenciji Beta kazao da Vučić ne želi da političku krizu rešava političkim sredstvima, već da je produbljuje pribegavajući nasilju.

„Aleksandar Vučić je na Vidovdan postavio ultimatum Srbiji: ‘Ili ću ja biti na vlasti po svaku cenu, uz krađu izbora i bez podrške građana, ili Srbije neće biti’. Odbijanjem zahteva studenata za raspisivanje pralamentarnih izbora, Vučić je poručio da je spreman i na primenu nasilja samo da bi opstao na vlasti, ali je i sam sebi presudio. Danas se više ne postavlja pitanje izbora, već pitanje njegove ostavke. Srbija ne može da se izleči, dok se Vučić ne skloni“, rekao je Milivojević.

Prema njegovim rečima, aktuelni predsednik Srbije je izvor kriminala, korupcije, laži i nasilja na ulicama.

„Već 13 godina, Vučić je izvor sveg zla u Srbiji, od pada nadstrešnica, opljačkanih fondova, poginulih radnika, ubijenih vojnika… On ima opsesivnu potrebu za kontrolom, potpuno je ravnodušan prema patnji ljudi i spreman je da sve žrtvuje zbog svoje moći. Između izbora ‘Srbija ili mafija’, verujem da će građani da se opredele za Srbiju i da će na Vidovdan pobediti slobodarska tradicija“, ocenio je predsednik demokrata.

Na pitanje kakve mogu posledice odbijanja da se raspišu vanredni parlamentarni izbori i kakav odgovor studenata, građana i opozicije se može očekivati, Milivojević je rekao da bi trebalo insistirati na ostavci predsednika Srbije Vučića.

Predsednik DS je dodao da su izbori u Kosjeriću i Zaječaru pokazali da Srpska napredna stranka i Vučić čak ni uz krađu glasova više ne mogu nigde da pobede.

„Očigledno je da Vučić predstavlja kočnicu normalizacije političkih prilika u zemlji. On ne želi da političku krizu rešava političkim sredstvima, već je produbljuje pribegavajući nasilju. Vučić nije prvi diktator koji postavio ultimatum Srbiji, to su već uradili Austrougari posle ubistva Franca Ferdinanda, zatim Hitler i Staljin, i on ide stopama ljudi koji su svojevremeno okupirali Srbiju. Odgovor na Vučićev ultimatum, mora da bude zahtev za njegovom ostavkom i opšta građanska neposlušnost“, ocenio je Milivojević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com