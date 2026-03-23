Milivojević (DS): Vučić se sveti studentima Novog Pazara jer su pokazali da možemo zajedno da živimo

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je danas u Novom Pazaru da je hapšenje dvojice studenata iz tog grada "skandalozno" i da predstavlja "osvetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića".

Grupa studenata Državnog univerziteta i građana Novog Pazara okupila se danas ispred Okružnog zatvora u tom kako bi pružili podršku Hamzi Ziljkiću i Nikoli Marjanoviću, kojima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da su pripremali delo protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije.

„Moram da budem uz studente, ovo je neviđena represija prema slobodomislećim ljudima. Vučić se sveti studentima Novog Pazara jer su uradili ono čega se najviše plaši. Pokazali su da možemo zajedno da živimo i vodimo borbu za vrednosti na kojima počiva civilizacija. On ne može da prežali slike Novog Pazara koji nas je sve dočekao, slike zajedničke molitve“, kazao je Milivojević na skupu.

Ocenio je da je hapšenje studenata „uz brutalnu interevenciju parapolicijskih snaga“ nepotrebno izvršeno na verske praznike, Bajram i Mladence.

Skup podrške privedenim studentima okončan je posle dva sata pošto je saopšteno da će sutra biti saslušani pred postupajućim tužiocem.

(Beta)

