Milivojević (DS): Vučiću ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobedi na izborima

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je danas da Srpska napredna stranka (SNS) i Aleksandar Vučić imaju toliko loš rejting da im ni krađa od 500.000 glasova ne bi pomogla da pobede na izborima.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da u ovom trenutku ne vidi kako bi njegovi politički protivnici mogli da pobede na izborima i to „svi đuture, taman da ukradu 500.000 glasova“, Milivojević je agenciji Beta kazao da je Vučić tom izjavom zapravo najavio još jednu krađu glasova od strane SNS-a.

„Očigledno je da je dug let do Kine ostavio posledice na psihofizičko zdravlje Vučića, koje je već narušeno. Još ako su ga u Kini vozili letećim automobilima, onda nije čudno što Vučić tvrdi da izbore može da izgubi samo ako bi studenti i pobunjeni građani ukrali 500.000 glasova. SNS je svojim antinarodnim i antidržavnim postupcima krenula u nezaustavljivi put samouništenja. Pod masovnošću studentsko-narodne pobune Vučić će biti primoran da raspiše izbore, a studentska akademisko-narodna lista, koju će podržati DS, ostvariće ubedljivu pobedu“, ocenio je Milivojević.

Na pitanje da li studenti, građani i opozicione stranke mogu da spreče eventualnu izbornu krađu od strane predstavnika vlasti, predsednik DS-a je rekao da SNS ne može da ukrade onoliko glasova koliko bi im bilo potrebno za pobedu.

„Naravno da će pobunjena Srbija imati čuvare kutija na svakom biračkom mestu i da ćemo sprečiti svaki pokušaj krađe glasova. Od 2012. godine mi nismo imali poštene izbore. Vučić će i sada pokušati da zadrži vlast krađom izbora, a ne političkim programom. On građanima nema šta da ponudi osim krađe izbora i zato će morati da se suoči s porazom. Kada je Slobodan Milošević 2000. godine uhvaćen u izbornoj krađi, završio je političku karijeru nekoliko dana posle izbora“, istakao je Milivojević.

(Beta)

