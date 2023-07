Milivojević: Najava o povećanju cenzusa znak da vlast neće da čuje šta se dešava na protestima

Politički analitičar Cvijetin Milivojević izjavio je danas da je nepisano pravilo da se izborna pravila ne menjaju u godini pred izbore, te ocenio da najave o povećenju cenzusa ukazuju da vlasti neće da čuju šta se dešava na protestima.

On je, povodom sve češćih najava vlasti o mogućem povećenju izbornog cenzusa sa tri na pet odsto, rekao za agenciju Beta da je ona time zakasnila za, po zakonu, redovne lokalne izbore u gradovima i opštinama i pokrajinske izbore u Vojvodini, na proleće 2024.

Podsetio je da je izborni cenzus bio, takodje u godini izbora, smanjen sa pet na tri odsto za parlamentarne izbore 2022 i da je, kako je naveo, tu bilo reči o takozvanoj „pozitivnoj diskriminaciji“.

„Tada većina političkih stranaka, pogotovo malih, nije imala ništa protiv da izborni cenzus bude niži nego što je bio“, kazao je Milivojević.

Ocenio je da bi sada povećenje izbornog cenzusa, u eventualnoj situaciji da budu održani, uz redovne i vanredni parlamentarni izbori, verovatno naišlo na odijum u opoziciji.

„Postoji i nešto drugo, što bi čak i deo opozicije eventualno prihvatio – da se uvede stepenasti cenzus što znači da, na primer, ostane cenzus od tri odsto ako na izbore ide jedna stranka sama, da ako su dve bude četiri odsto i tako redom“, kazao je on.

Napomenuo je da je sve prethodno kazao „uz nekoliko znakova pitanja“ jer osim redovnih lokalnih i pokrajinskih izbora na proleće 2024. postoje i, kako je naveo, dva obećanje od kojih je prvo u vezi vanrednih izbora u Beogradu.

Podsetio je da je, posle susreta predsednika Srbije Aleksandra Vučića i lidera Stranke slobode i pravde Dragana Djilasa, Vučić obećao te izbore, ali da ih nema, iako je od toga prošlo 13 ili 14 meseci.

Naveo je da je juče Djilas „podsetio“ Vučića na vanredne beogradske izbore.

Milivojević je kazao da je, kada je formirana aktuelna Vlada Srbije, Vučić obećao da će ona trajati dva godine i da to, kako je dodao, istče iduće godine na proleće.

„On je to rekao jednostrano i kada niko od njega to nije tražio, a ni danas opozicija ne traži od njega izbore, a on ih nudi“, dodao je Milivojević.

Ocenio je da to na neki način govori da u ovom trenutku vlast neće da čuje šta se dešava ni na protestima, ni šta su zahtevi gradjanskih protesta (Srbija protiv nasilja) a ni, kako je kazao, šta traži opozicija.

„Ako i bude nekog političkog dijaloga, računam da će opozicija, verovatno pre razgovora o eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima, pa i o promeni cenzusa, insistirati na tome da budu raspisani vanredni izbori za Beograd“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, ukoliko do dijaloga i dodje, opozicija će tražiti razdvajanje izbora.

„Da vidimo šta dugujete gradjanima, a dugujete vanredne beogradske izbore, pa da vidimo šta sledi gradjanima po zakonu – slede i lokalni i redovni pokrajinski izbori, pa tek onda da se razgovora o vanrednim parlamentarnim izborima“, ocenio je Milivojević.

(Beta)

