Milivojević o sinoćnjim incidentima: Policija se stavila na stranu društvenog taloga i mafije

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Milivojević optužio je policiju da se tokom sinoćnjih incidenata ispred prostorija Srpske napredne stranke u više gradova Srbije, „stavila na stranu društvenog taloga i mafije koja je uzurpirala državu“.

Milivojević je u pisanoj izjavi naveo da je policija „dobijala naređenja“ od brata predsednika Srbije, Andreja Vučića „i njegovih najbližih saradnika, svirepih ubica i robijaša“.

„Policija je asistirala plaćenicima koji su na studente i građane nasrnuli motkama, pajserima, pirotehničkim sredstvima, i štitila opake zlikovce koji su želeli da linčuju narod. Za sve to postoji veliki broj snimaka i drugih dokaza“, naveo je Milivojević a prenela Demokratska stranka.

U više gradova Srbije sinoć su izbili incidenti tokom okupljanja građana ispred prostorija SNS a najozbiljniji sukobi dogodili su se u Novom Sadu gde je povređeno više desetina policajaca i građana.

(Beta)

