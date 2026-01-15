Miljuš (SSP): Bratina ćuti kad RTS obmanjuje građane, a napada autore serije Radio Mileva

Narodni poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš ocenio je danas kao opasno što ministar informisanja Boris Bratina selektivno reaguje kada su ugroženi mediji, pa ćuti kada RTS obmanjuje građane, ali veoma brzo optuži autore serije Radio Mileva da narušavaju ustavni poredak jednom replikom.Miljuš je dodao da je ovo posebno opasno kada se zna da se ministar na zvaničnom sastanku sa Mišom Vacićem, osuđivanom zbog nedozvoljenog nošenja oružja, kako poslanik tvrdi „dogovarao kako da sačuvaju oblast informisanja“.

„Oni koji ne poznaju lik i delo ministra mogu da pomisle da bulazni posle žurke na TV Informeru gde je proveo Božič u društvu prvog lažova Srbije Dragana Vučićevića i ostalih ubica i silovatelja, ali za nas koji ga znamo potpuno je jasno da ovaj opskurni član kabineta stelt premijera (Đure) Macuta ovim izjavama prepričava svoje snove u kojima se sa režimskim neistomišljenicima obračunava po Putinovom modelu“, naveo je Miljuš.

Podsetio je da je Bratina targetirao novinare United Media i optužio ih da su antisrbi, posle čega su napadnuti i polomljena im je oprema i istakao da je ovo targetiranje režimskih neistomišljenika omiljeni sport ministra koji je tu fotelju zaslužio tako što je spalio zastavu EU.

Miljuš je zatražio da policija zaštiti sve uključene u proizvodnju serija Radio Mileva od kojih ministar pravi pokretne mete kako bi skrenuo pažnju sa kriminala, korupcije, nesposobnosti i bahatosti zbog koje sledeće nedelje dolazi misija EU.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com