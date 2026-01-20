Miljuš (SSP): EU svakim danom naprednjačke vlasti sve dalja

Poslanik i član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš ocenio je danas da je ulazak Srbije u Evropsku uniju „svakim danom sve dalji“ zbog Srpske napredne stranke (SNS).

„Kada ministar Starović nakon četri godine bez otvorenog pregovaračkog poglavlja kaže da se evropska reformska agenda ispunjava zadovoljavajućom dinamikom on se ruga građanima Srbije koji gledaju kako se Crna Gora priprema za ulazak u EU koja je svakim danom naprednjačke vlasti sve dalja od nas“, izjavio je Miljuš povodom jučerašnjeg intervjua ministra Starovića.

Prema Miljuševim rečima, Starović treba da kaže građanima koliko Srbiju košta to što režim „minira“ izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije čije konstituisanje je deo reformske agende i koliko će koštati set pravosudnih zakona poslanika SNS-a Uglješe Mrdića koji „urušavaju nezavisnost pravosuđa“.

„Dok smišlja odgovore ministar Starović treba da vrati plate koje je uzeo jer je potpuno jasno da se on nije bavio evropskim integracijama za koje je plaćen već blokiranjem procesa evropskih integracija za koje nije, kako to tvrdi, odgovorno licemerje evropske unije i nepristojnost evroposlanika već korumpirani i sa kriminalom povezani režim Aleksandra Vučića koji krade izbore, okupira institucije, uništava demokratiju, bije i progoni neistomišljenike“, kazao je Miljuš.

(Beta)

