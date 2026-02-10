Miljuš (SSP): Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

Opoziciona Stranka slobode i pravde (SSP) je danas kritikovala mogućnost izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) običnim glasanjem u Skupštini Srbije, što je prethodno nagovestio resorni ministar Boris Bratina.

Bratina, ministar informisanja i telekomunikacija je rekao da „ima saznanja“ da će čitava procedura za izbor članova Saveta REM – biti ponovljena, te da misli „da će ići bez ikakvih pregovora, nego samo na glasanje (u Skupštini).

Narodni poslanik SSP Branko Miljuš je u saopštenju Bratinu nazvao „ministrom dezinformisanja“, te ironično ocenio da mu je to prilika da za REM predloži Mišu Vacića, Vojislava Šešelja i Simu Spasića.

„Pošto Bratina kaže da ima saznanja da će se proces izbora Saveta REM-a ponoviti, nakon što su naprednjaci prethodne uništili kršenjem zakona i političkim šibicarenjem, eto prilike da kroz neku od mnogobrojnih organizacija pod kontrolom režima predloži i ovaj triling medijskih stručnjaka, koji su ogledalo politike ove vlade i režima“, dodao je Miljuš.

On je nagoveštaj Bratine o izborima za REM ocenio kao „odluku Vučićevog režima za formiranje zakonskog okvira za obračun sa narodom“

Dodao je i da o tome „govori i to što Bratina najavljuje da će se izbor članova Saveta REM-a obaviti bez bilo kakvih pregovora što je kršenje zakonske procedure“.

Ukazao je da on time demantuje Anu Brnabić „koja uporno priča o potrebi da taj proces bude inkluzivan“

Smatra da „Bratina poručuje EU da će se nastaviti gaženje medijske zajednice, što je u skladu sa ministrovim uverenjima koje je najbolje pokazao spaljivanjem zastave EU“ (u Beogradu, pre oko 15 godina).

(Beta)

