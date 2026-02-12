Miljuš (SSP): Niko iz vlasti još nije osudio film koji poziva na linč Verana Matića

Poslanik Stranke slobode i pravde Branko Miljuš ukazao je da niko iz vlasti još nije osudio to što su dve televizije sa nacionalnom frekvencijom Prva i B92 kao i režimski Informer emitovali film koji poziva na linč predsednika UO ANEM-a Verana Matića.

Miljuš je dodao da je u filmu lako prepoznatl rukopis Vučićevog političkog oca, „glavnog režimskog ideologa i osuđenog zločinca Vojislava Šešelja“.

„Ako ste pomislili da ćutanjem režim pokušava da sakrije kreatora ovog poziva na linč, a to je Centar za društvenu stabilnost čiji je osnivač i saradnik Vučićev ministar za evropske dezintegracije Nemanja Starović, prevarili ste se“, naglašava Miljuš.

Dodao je da se zapravo radi o nastavku obračuna sa novinarima koji je Vučić započeo još kada je kao Miloševićev ministar informisanja napisao zakon za gašenje nezavisnih medija i progon profesionalnih novinara.

Miljuš je podsetio da je ta prva sezona Vučićevog obračuna sa medijima završena ubistvom vlasnika i urednika Nedeljnog Telegrafa Slavka Ćuruvije koje je prvo medijski najavljeno i presudama pripremano, a nikada do kraja ispitano i rešeno što je Matić uporno pokušavao da promeni.

„Svi znamo da progon novinara i neistomišljenika neće prestati sve dok su na vlasti siledžije iza kojih oduvek ostaju samo krvave košulje i crni barjaci“, istakao je Miljuš.

(Beta)

