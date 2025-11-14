Miljuš (SSP): Proces izbora članova REM je smejanje u lice Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš ocenio je da ceo proces izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izgleda kao „smejanje u lice“ Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu.

„Oni (vlast) sada fingiraju procese i kroz te fingirane procese hoće da kažu da nešto menjaju, a zapravo ne da ne menjaju ništa, nego na ovaj način pripremaju neku buduću izbornu krađu“, rekao je Miljuš za današnji list Nova.

Skupština Srbije izabrala je u sredu osam od devet članova novog Saveta REM-a, a u četvrtak je raspisan novi konkurs za kandidata kog predlažu nacionalni saveti nacionalnih manjina, jer prethodni kandidati nisu dobili podršku vladajuće većine za kandidaturu.

Miljuš navodi da je nadležni skupštinski Odbor za kulturu i informisanje, u kome većinu čine članovi vladajuće koalicije, pre toga ocenio da je proces izbora dva kandidata u toj kategoriji – potpuno čist.

„Kako smo došli od toga da je potpuno čist, do toga da ga svi zajedno ospore i da se u sredu prave mrtvi povodom glasanja? Postoje dva razloga. Jedan je da ništa ne znaju i da su potpune nezbalice, a drugi je da je ovo od početka pripremljena igranka da se odugovlači sa konstituisanjem REM-a i sa mogućnošću da REM počne da radi ono što treba da radi, a to je da makar malo sredi medijsku sliku“, kazao je Miljuš.

(Beta)

