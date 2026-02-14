Miljuš (SSP): Rekordan broj napada na novinare u 2025, nije slučajnost već posledica politike SNS

Stranke slobode i pravde (SSP) je danas ocenila da rekordan broj napada na novinare u 2025. godini nije slučajnost već politika vladajuće Srpske napredne stranke "kojima je istina najveći neprijatelj".

Član Predsedništva SSP Branko Miljuš je u saopštenju naveo da to pokazuje i što se premijer Srbije Đuro Macut nije ogradio od stavove ministra informisanja Borisa Bratine u vezi delovanja provladinog Centra za društvenu stabilnost koji targetira novinare.

“To što se premijer nije ogradio od ove izjave ministra Bratine poznatog po paljenju zastave EU je pokazatelj da je progon novinara i neistomišljenika jedini plan koji tašna, mašna i kombinacija vlada može da napravi bez korišćenja veštačke inteligencije”, kazao je Miljuš.

U saopštenju piše da je Miljuš rekao i da se „prethodni obračun sa novinarima pod komandom Aleksandra Vučića (krajem devedesetih godina prošlog veka, dok je kao kadar SRS bio ministar informisanja) završio ubistvom novinara Slavka Ćuruvije.

“Sve ovo dokazuje da rekordan broj napada na novinare koji je zabeležen u 2025. „nije slučajnost već politika naprednjaka kojima je istina najveći neprijatelj”, rekao je.

Naveo je i da će SSP garantuje da će po smeni režima, koji je nazvao „korumpiranim“ i optužio ga za veze s kriminalom, nezavisne institucije procesuirati sve koji su napadali novinare ali i one koji su te napade podsticali i organizovali.

Miljuš je kazao je i da će po hitnom postupku biti usvojen Evropski akt o slobodi medija koji je u EU na snazi od avgusta 2025. a obezbeđuje ne samo veću nezavisnost medija od politike i krupnog kapitala već i bezbednost i zaštitu novinara.

(Beta)

