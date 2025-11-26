Milošević (AŽC): Od 14 žena ubijenih u Srbiji ove godine, šest prijavljivalo da su žrtve nasilja

Od 14 žena ubijenih ove godine u Srbiji šest je bar jednom prijavilo da su na meti nasilja, kazala je konsultantkinja iz Autonomnog ženskog centra (AŽC) Maja Milošević.

Milošević je kazala za novinsku agenciju Beta da su po podacima AŽC počinioci tih ubistava mahom bivši ili aktuleni partneri tih žena – osam slučajeva ili sinovi – četiri slučaja.

„Po podacima koje vodimo, sve ubijene žene imale su preko 35 godina, a većina preko 55 godina. Skoro polovina ubijenih žena – njih šest je ranije barem jedanput prijavila nasilje, a, po informacijama koje imamo iz medija, u tri slučaja je nasilje prijavljivano više puta. Najveći broj femicida izvršen je oruđem, i to nožem. Jedan slučaj je počinjen oružjem, dva prebijanjem i dva davljenjem/gušenjem“, kazala je Milošević.

Dodala je da je ove godine polovina femicida izvšena u gradovima, a polovina u selima i ukazala da je „tačno da su okolina i nedostupnost institucija otežavajuća okolnost za žene koje žive u manjim mestima, ali postoji još mnogo drugih faktora koji dovode do femicida“, rekla je Milošević.

Ukazala je da svako može da doprinese smanjenju rodno zasnovanog nasilja tako što neće okretati glavu kada ga primeti.

„Važno je da svako veruje ženi koja govori o iskustvu nasilja, sasluša je i ne okrivljuje nju za to što joj se desilo. Za žene posle nasilja je podrška veoma važna: treba da pokažemo interesovanje za komšinicu iz čijeg stana smo čuli buku i nasilje, da ponudimo razgovor ili pomoć ili da joj samo damo broj SOS telefona“, rekla je Milošević.

U proteklih 14 godina više od 430 žena je u Srbiji izgubilo život u slučajevima porodičnog nasilja.

Sada je u toku svetska kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koju sprovodi 1.700 organizacija u više od 100 zemalja sveta. Kampanja je počela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com